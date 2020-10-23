Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак на заседании Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам рассказал об итогах и планах дальнейшей реализации государственной программы «Развитие энергетики».

Основной целью госпрограммы является надежное, качественное и экономически обоснованное обеспечение потребностей внутреннего рынка в энергоносителях, энергии и сырье на принципах энергосбережения и энергоэффективности, а также выполнение обязательств по зарубежным контрактам.

Министр отметил, что в этом году глобальная пандемия коронавирусной инфекции, оказавшая беспрецедентное влияние на жизнь общества и функционирование рынков, затронула и топливно-энергетический комплекс.

«Добыча нефти в этом году, как ожидается, снизится примерно на 10%, до уровня 507 млн тонн при плане 558-560 млн тонн изначально. В 2021-2023 годах в зависимости от ситуации по восстановлению темпов спроса планируется добыча на уровне от 518 до 560 млн тонн. Конечно, на это будет влиять исполнение сделки со странами ОПЕК и не-ОПЕК. Она была заключена в апреле 2020 года и действует до 1 мая 2022 года. Однако параметры, которые заложены в сделке, мы имеем право корректировать с учетом текущей ситуации на мировых рынках», – сказал Александр Новак.

В газовой отрасли, как сообщил Министр, также ожидается снижение показателей в этом году. В 2021-2023 годах добыча газа прогнозируется на уровне 728-795 млрд кубометров, экспорт газа – 220-240 млрд кубометров. В электроэнергетике по итогам девяти месяцев снижение потребления в Единой энергосистеме составило около 2,3%, до конца года ожидается сохранение этой динамики.

В ходе своего выступления Александр Новак поблагодарил депутатов Госдумы за принятые в 2020 году законы. В частности, 15 октября был принят закон, направленный на стимулирование переработки этана и сжиженных углеводородных газов в нефтегазохимическую продукцию за счет предоставления налоговых вычетов.

«Это даст возможность привлечь, по нашим оценкам, в среднесрочной перспективе около 3 трлн рублей инвестиций в отрасль, создать новые рабочие места и дополнительную налоговую базу», – пояснил Министр.

Отельным направлением в рамках госпрограммы является развитие рынка газомоторного топлива.

«По итогам 2020 года будет введено в эксплуатацию 104 заправки, из них 84 – за счет средств субсидий. Это позволит увеличить общее количество газовых заправок на 20% по сравнению с уровнем на начало года. Также планируем обеспечить переоборудование 12 тысяч единиц техники за счет средств субсидий – это помимо той техники, которая будет выпущена и приобретена за счет субсидирования от министерства промышленности. К концу года объем рынка газомоторного топлива составит примерно 1,1 млрд кубических метров газа при плане в 950 млн кубометров», – рассказал Александр Новак.

Говоря о реструктуризации и развитии угольной промышленности, Министр подробно остановился на мерах обеспечения социальной стабильности в угледобывающих регионах.

«Запланированы бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по социальной поддержке граждан, включая дополнительное пенсионное обеспечение работников угольной промышленности, переселение граждан из ветхого жилого фонда и обеспечение пайковым углем. В 2020 году на эти цели предусмотрено 4,717 млрд рублей. На 2021-2023 года предусмотрено проектом 12,471 млрд рублей», – сообщил Александр Новак.

В заключение своего выступления Министр отметил, что реализация государственной программы «Развитие энергетики» создает условия для реализации всех национальных проектов и программ, а также необходимый для этого инфраструктурный и энергетический каркас, обеспечивает поступление в бюджет доходов от добычи и экспорта энергоресурсов.