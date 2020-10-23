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Александр Новак: "Реализация госпрограммы "Развитие энергетики" создает необходимый инфраструктурный и энергетический каркас"

Минэнерго, КОММЕНТАРИИ, Александр Новак, госпрограмма, Развитие энергетики

Минэнерго, КОММЕНТАРИИ, Александр Новак, госпрограмма, Развитие энергетики

Минэнерго, КОММЕНТАРИИ, Александр Новак, госпрограмма, Развитие энергетики

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак на заседании Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам рассказал об итогах и планах дальнейшей реализации государственной программы «Развитие энергетики».

Основной целью госпрограммы является надежное, качественное и экономически обоснованное обеспечение потребностей внутреннего рынка в энергоносителях, энергии и сырье на принципах энергосбережения и энергоэффективности, а также выполнение обязательств по зарубежным контрактам.

Министр отметил, что в этом году глобальная пандемия коронавирусной инфекции, оказавшая беспрецедентное влияние на жизнь общества и функционирование рынков, затронула и топливно-энергетический комплекс.

«Добыча нефти в этом году, как ожидается, снизится примерно на 10%, до уровня 507 млн тонн при плане 558-560 млн тонн изначально. В 2021-2023 годах в зависимости от ситуации по восстановлению темпов спроса планируется добыча на уровне от 518 до 560 млн тонн. Конечно, на это будет влиять исполнение сделки со странами ОПЕК и не-ОПЕК. Она была заключена в апреле 2020 года и действует до 1 мая 2022 года. Однако параметры, которые заложены в сделке, мы имеем право корректировать с учетом текущей ситуации на мировых рынках», – сказал Александр Новак.

В газовой отрасли, как сообщил Министр, также ожидается снижение показателей в этом году. В 2021-2023 годах добыча газа прогнозируется на уровне 728-795 млрд кубометров, экспорт газа – 220-240 млрд кубометров. В электроэнергетике по итогам девяти месяцев снижение потребления в Единой энергосистеме составило около 2,3%, до конца года ожидается сохранение этой динамики.

В ходе своего выступления Александр Новак поблагодарил депутатов Госдумы за принятые в 2020 году законы. В частности, 15 октября был принят закон, направленный на стимулирование переработки этана и сжиженных углеводородных газов в нефтегазохимическую продукцию за счет предоставления налоговых вычетов.

«Это даст возможность привлечь, по нашим оценкам, в среднесрочной перспективе около 3 трлн рублей инвестиций в отрасль, создать новые рабочие места и дополнительную налоговую базу», – пояснил Министр.

Отельным направлением в рамках госпрограммы является развитие рынка газомоторного топлива.

«По итогам 2020 года будет введено в эксплуатацию 104 заправки, из них 84 – за счет средств субсидий. Это позволит увеличить общее количество газовых заправок на 20% по сравнению с уровнем на начало года. Также планируем обеспечить переоборудование 12 тысяч единиц техники за счет средств субсидий – это помимо той техники, которая будет выпущена и приобретена за счет субсидирования от министерства промышленности. К концу года объем рынка газомоторного топлива составит примерно 1,1 млрд кубических метров газа при плане в 950 млн кубометров», – рассказал Александр Новак.

Говоря о реструктуризации и развитии угольной промышленности, Министр подробно остановился на мерах обеспечения социальной стабильности в угледобывающих регионах.

«Запланированы бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по социальной поддержке граждан, включая дополнительное пенсионное обеспечение работников угольной промышленности, переселение граждан из ветхого жилого фонда и обеспечение пайковым углем. В 2020 году на эти цели предусмотрено 4,717 млрд рублей. На 2021-2023 года предусмотрено проектом 12,471 млрд рублей», – сообщил Александр Новак.

В заключение своего выступления Министр отметил, что реализация государственной программы «Развитие энергетики» создает условия для реализации всех национальных проектов и программ, а также необходимый для этого инфраструктурный и энергетический каркас, обеспечивает поступление в бюджет доходов от добычи и экспорта энергоресурсов.

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