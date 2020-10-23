ККЗ: С Днём работника кабельной промышленности!

Журнал RusCable Insider #194. "Ункомтех" о кабелях для армии
русский водород, электродельфины и история развития "Пластполимер"
23 октября 2020, 13:25
Рубрика: Компании
Метки: КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ККЗ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, ДЕНЬ КАБЕЛЬЩИКА
Отрасль: Кабельная промышленность
Уважаемые коллеги, партнеры, клиенты и покупатели кабельной продукции. Калужский кабельный завод и Алексей Широков (руководитель союза РОССЭД) поздравляют вас с Днём работника кабельной промышленности! Желаем кабельной отрасли профессионального развития и качественного роста. Мы делаем очень важное дело, ведь от качества кабельной продукции зависит безопасность человеческих жизней и всей инфраструктуры страны.
«Используй кабель и провод изготовленный по ГОСТ, скажи нет фальсификату - тут секрет прост!»
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