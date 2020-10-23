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ККЗ: С Днём работника кабельной промышленности!

Уважаемые коллеги, партнеры, клиенты и покупатели кабельной продукции. Калужский кабельный завод и Алексей Широков (руководитель союза РОССЭД) поздравляют вас с Днём работника кабельной промышленности! Желаем кабельной отрасли профессионального развития и качественного роста. Мы делаем очень важное дело, ведь от качества кабельной продукции зависит безопасность человеческих жизней и всей инфраструктуры страны.

«Используй кабель и провод изготовленный по ГОСТ, скажи нет фальсификату - тут секрет прост!»

 

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Компания: ООО "Калужский кабельный завод"

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Эта новость часть сюжета День кабельщика
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