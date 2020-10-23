Сегодня, 23 октября, в дистанционно-очном формате стартовал VII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech.

По результатам VII Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2020 Фонд развития промышленности (ФРП) вручит по 1 млн руб. конкурсанту, который наберет наибольшее количество баллов за выполнение конкурсных заданий среди всех компетенций категории «Инженерные и производственные технологии» и его наставнику.

«Фонд развития промышленности [ФРП] профинансировал более 700 проектов по созданию и модернизации производств. Благодаря их реализации в России будет создано более 26 тысяч новых рабочих мест. Мы понимаем, что появление десятков тысяч новых высококлассных специалистов – важнейшая задача для развития промышленности. Поэтому Фонд выступает партнером Союза «Молодые профессионалы», который ведет системную работу по развитию навыков и компетенций рабочих и инженерных специальностей в масштабах страны. Для нас стало доброй традицией награждать лучшего участника чемпионата и его наставника сертификатами на один миллион рублей. Эти награды являются признанием не только их высоких профессиональных достижений, но и важности рабочих профессий в нашей стране», - подчеркнул директор ФРП Роман Петруца.

«Очень важно, что вот уже шестой год подряд Фонд развития промышленности поощряет лучших профессионалов WorldSkills Hi-Tech. Для конкурсанта и его эксперта – это не просто материальное вознаграждение и оценка уровня квалификации, а своеобразный код доступа в социальный лифт, созданный в нашей стране благодаря ФРП. Трудно предугадать, как сложится дальнейший путь чемпиона WorldSkills Hi-Tech -возможно, он получит повышение в своей компании, или станет наставником, или, как член сборной России, сможет завоевать призовые места на международных первенствах, войдя в мировую профессиональную элиту, или же рискнет открыть свой бизнес. Но в любом случае премия ФРП станет для него важнейшим свидетельством роста его социального и профессионального статуса», - отметил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

VII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech пройдет с 23 по 30 октября 2020 года в дистанционно-очном формате. WorldSkills Hi-Tech – самые масштабные в России соревнования по профессиональному мастерству среди специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 лет. Вот уже седьмой год WorldSkills Hi-Tech является образцом партнерства Ворлдскиллс Россия и отечественных индустриальных компаний, которое дает синергетический эффект в контексте выращивания внутри корпораций специалистов, создающих плацдарм для роста производительности труда и развития экономики страны. Благодаря системе корпоративных чемпионатов WorldSkills Hi-Tech формируется система, направленная на обеспечение российских предприятий практической подготовкой миллионов специалистов по мировым стандартам. Такая система опережающей подготовки в сочетании с возрождением движения рационализаторства способна дать кумулятивный эффект для технологического рывка и промышленного роста. В 2020 году благодаря новому формату чемпионата продемонстрировать свое профессиональное мастерство смогут студенты вузов, совмещающие учебу и работу на производствах. Всего в соревнованиях в 2020 году примут участие более 300 конкурсантов из России из 12 стран мира. Экспертное сообщество представят более 100 человек. Участники будут состязаться в 24 компетенциях в дистанционном и аккумуляционном форматах.