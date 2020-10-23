 
Компании

НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" поздравляет всех с Днем работника кабельной промышленности!

В День работника кабельной промышленности поздравляем всех рабочих, служащих, специалистов, руководителей предприятий этой важной сферы труда!

Электрические проводники, называющиеся таким привычным и часто используемым в обиходе словом «кабель» окружают нас повсюду, куда бы мы не бросили свой взгляд. Словно система капилляров, вен и артерий, сеть этих проводников опоясывает воздушное пространство, овивая бетонные опоры и переплетаясь над головами, пользуется подземными маршрутами и подводными трассами для передачи электрических импульсов, важных и необходимых для нашей жизнедеятельности. Миллионы километров кабеля с различным количеством проводников упрощают нам жизнь, обеспечивая непрерывным потоком информации или тока.

Специалисты, которые отвечают за производство этих жизненно важных капилляров, их изоляцию, устойчивость к воздействию различных факторов, пользуются всеобщим уважением, ведь их труды обеспечивают хорошую и бесперебойную связь объектов с источником электропитания, адресатов с отправителями информации.

Всем, кто занимается производством, тестированием, контролем качества, установкой, закреплением кабеля и проведением коммуникационных работ, желаем счастья, успехов и радости в жизни! Пусть каждому из вас судьба дарит добрые долгие года!

С Днём работников кабельной промышленности!

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
ККЗ: С Днём работника кабельной промышленности!
Обучение без каникул: Legrand завершает октябрьскую серию вебинаров и мастер-классов
Поздравляем с Юбилеем ООО
Завершена сертификация изоляторов ООО
Эта новость часть сюжета День кабельщика
Другие новости сюжета:
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable Live
+