В День работника кабельной промышленности поздравляем всех рабочих, служащих, специалистов, руководителей предприятий этой важной сферы труда!

Электрические проводники, называющиеся таким привычным и часто используемым в обиходе словом «кабель» окружают нас повсюду, куда бы мы не бросили свой взгляд. Словно система капилляров, вен и артерий, сеть этих проводников опоясывает воздушное пространство, овивая бетонные опоры и переплетаясь над головами, пользуется подземными маршрутами и подводными трассами для передачи электрических импульсов, важных и необходимых для нашей жизнедеятельности. Миллионы километров кабеля с различным количеством проводников упрощают нам жизнь, обеспечивая непрерывным потоком информации или тока.

Специалисты, которые отвечают за производство этих жизненно важных капилляров, их изоляцию, устойчивость к воздействию различных факторов, пользуются всеобщим уважением, ведь их труды обеспечивают хорошую и бесперебойную связь объектов с источником электропитания, адресатов с отправителями информации.

Всем, кто занимается производством, тестированием, контролем качества, установкой, закреплением кабеля и проведением коммуникационных работ, желаем счастья, успехов и радости в жизни! Пусть каждому из вас судьба дарит добрые долгие года!

С Днём работников кабельной промышленности!