25 октября в России отмечается День работников кабельной промышленности России: в этот день 141 год назад инженер Сименс из немецкой электрической компании Siemens & Halske получил свидетельство, которое разрешало изготовление изолированной проволоки и телеграфных кабелей на заводе компании в Санкт-Петербурге. Сегодня без кабелей невозможно представить себе современную жизнь.

Высоковольтные линии электропередачи, электроснабжение, магистральные линии связи, нефтедобыча, средства связи, и многое другое – все это возможно благодаря вам, профессионалам кабельной промышленности. НПП «ПОЛИПЛАСТИК» гордится возможностью сотрудничать с вами!

В 2013 году мы начали первые поставки на заводы «АЛЮР» и «Рыбинсккабель». Сегодня НПП «ПОЛИПЛАСТИК» работает с крупнейшими кабельными заводами страны, поставляя от 250 до 450 тонн материалов в месяц. Среди них материалы общего назначения Технотэп 35-2ИО-80А для изоляции, Технотэп 35-2ИО-80А-9010 для оболочки, кабельные термоэластопласты на основе SEBS, кабельные безгалогенные полимерные композиции.

Особым спросом пользуются материалы Армлен ПП-6ЭК и Армлен ПП-9ЭК с повышенной стойкостью к воздействию нефтепродуктов. Они применяются для изготовления изоляции кабелей для нефтепогружных насосов с температурой эксплуатации до плюс 125°С. Первоначально для нефтепогружных кабелей использовались материалы Армлен ПП-4ЭК и 5ЭК, но сегодня их свойств уже недостаточно – требования нефтяников постоянно ужесточаются. Именно поэтому в НПП «ПОЛИПЛАСТИК» были разработаны новые материалы.

Уважаемые партнеры! Мы рады сотрудничать с вами и вносить свой вклад в повышение конкурентоспособности российской кабельной продукции и внедрение новых технологий. В день профессионального праздника желаем вашим предприятиям стабильности и процветания, работникам – здоровья и благополучия.