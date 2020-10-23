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В Австралии запускается проект по гибкому подключению к энергосистеме объектов солнечной генерации, размещенных на крышах зданий

В Австралии запускается проект по гибкому подключению к энергосистеме объектов солнечной генерации, размещенных на крышах зданий

23 октября 2020, 17:40
Рубрика: За рубежом
Метки: АВСТРАЛИЯ, СЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Австралийское агентство по возобновляемым источникам энергии (Australian Renewable Energy Agency, ARENA) объявило о выделении австралийской компании SA Power Networks $ 2,09 млн на проведение испытаний технологии гибкого подключения объектов солнечной генерации, размещенных на крышах зданий, к электрической сети общего пользования.

Компания SA Power Networks внедряет технологию гибкого подключения, которая позволяет инверторам крышных солнечных установок каждые 5 минут автоматически корректировать мощность электроэнергии, выдаваемой в сеть общего пользования, на основе сигналов, полученных из сети. В ходе 12-месячных испытаний планируется протестировать возможность гибкого присоединения крышной солнечной генерации в штатах Южная Австралия и Виктория. В тестировании примут участие до 600 владельцев крышных солнечных установок, живущие в районах, где наблюдаются перегрузки в распределительных сетях из-за очень высокого объема крышной солнечной генерации. Новая технология позволит владельцам крышных солнечных установок, которые в настоящее время не имеют технической возможности экспортировать избыточную электроэнергию, выработанную фотоэлектрическими установками, в сети общего пользования, стать участниками энергорынка.

SA Power Networks реализует проект в сотрудничестве с энергокомпанией AusNet Services, производителями инверторов для фотоэлектрических установок компаниями Fronius, SMA и SolarEdge, а также поставщиком услуг по управлению энергопотреблением компанией SwitchDin. По мнению генерального директора ARENA Даррена Миллера, успешное проведение испытаний позволит увеличить эффективность использования крышной солнечной генерации.

Информационно-аналитический ресурс PEi

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