День кабельщика — важный день

День работника кабельной промышленности не просто тематическая дата в календаре. Это значимый повод еще раз отметить, что кабельная промышленность — сильная отрасль, которая важна и для энергетического, и для оборонного комплексов страны, для нефтегазовой промышленности, строительства, транспорта. Неслучайно в этом году в число системообразующих предприятий были включены крупнейшие кабельные заводы России, в том числе «Москабельмет».

Спустя 125 лет со дня основания «Москабельмет» уверенно продолжает традиции первого отечественного кабельного завода. Строит свою работу так, чтобы поставлять заказчикам надежную, безопасную продукцию, которая отвечает всем требованиям, и обеспечивать комфорт при сотрудничестве и удобство при работе с кабельными линиями.

В группу компаний «Москабельмет» входят четыре промышленных предприятия, объединенные общей идеей разработки и выпуска высокотехнологичной продукции исключительно высокого качества. Это заводы по выпуску медной катанки («Элкат»), кабелей на среднее напряжение («Завод Москабель»), обмоточных проводов («Москабель-Обмоточные провода») и волоконно-оптических кабелей («Москабель-Фуджикура»).

Павел Моряков, генеральный директор ГК «Москабельмет»:

«Отметив юбилей в этот непростой для всех год, мы продолжаем двигаться в направлении, которое определили для себя пять лет назад. Начали активную работу по обновлению процессов, оборудования и подходов к выпуску инновационной продукции — встали на путь автоматизации и цифровизации производства. И это принесло отличные результаты. За пять лет наши среднегодовые показатели заметно выросли: выручка — на 19 %, чистая прибыль — на 26 %, фондоотдача — 23 %, рентабельность собственного капитала — на 24 %. Повысилась и производительность труда — на 31%: уже второй год подряд в рейтинге Всероссийской премии «Производительность труда: лидеры промышленности России» наши предприятия занимают первые два места в своей номинации».

С кабельной продукцией ГК «Москабельмет» бесперебойно работает, развивается и растет метрополитен, строятся военные, медицинские, спортивные объекты, а также атомные станции в России и за рубежом. Она используется для обновления ледокольного флота страны и реализации новых проектов по развитию ветрогенерации. За возможность вместе реализовывать масштабные проекты по всей стране, а также за постоянство и доверие «Москабельмет» выражает благодарность своим партнерам. Их обратная связь, их отзывы о сотрудничестве лучше всего говорят о предприятии и его работе.

Александр Турейко, исполнительный директор ООО Связьремстрой» (прокладка ВОЛС по заказам ПАО «Россети»):

«За последние несколько лет АО «Москабель-Фуджикура» поставило более 1000 км волоконно-оптических кабелей. Именно это в значительной степени помогло реализовать ряд важных проектов на магистральных линиях электропередач, принадлежащих ПАО «Россети». В преддверии Дня работников кабельной промышленности хочется поздравить и особенно отметить неизменное следование высоким стандартам качества, предъявляемым к самонесущим волоконно-оптическим кабелям связи на федеральном уровне, а также неординарную вовлеченность в процесс сотрудников, что крайне благоприятно сказывается на эффективности работы. АО «Москабель-Фуджикура», безусловно, является лидером отрасли».

Григорий Тихий, директор Департамента контрактации и качества АО «НоваВинд» (подразделение Росатома):

«АО «НоваВинд» как интегратор проектов Росатома в ветроэнергетике эффективно решает весь спектр задач: от проектирования ветропарков и создания собственного производства компонентов ВЭУ до логистики и формирования эффективной цепочки поставщиков. Всего, до 2023 г., предприятиям в контуре управления АО «НоваВинд» предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1 ГВт, а это говорит о том, что большой объем работ и высокие требования к исполнению во многом зависят от тех, с кем мы сотрудничаем. На сегодняшний день в проект «ветроэнергетика» Росатома уже вошли более 50 российских компаний. Так, один из партнеров, в качестве продукции которого мы уверены, — это компания «Москабель-Обмоточные провода». Предприятие не только приобрело ряд уникального оборудования под наш проект, но и разработало специальные провода под требования строящихся станций. Продукция компании соответствует всем имеющимся стандартам РФ и успешно прошла процедуру подтверждения локализации, являющейся необходимым условиям для участия в проекте».

Вадим Куц, генеральный директор ФГУП «ГВСУ №5» (Министерство обороны РФ):