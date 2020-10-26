23 октября 2020 года Коллегией Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на основании заключения Госатомнадзора Республики Беларусь принято положительное решение о внесении изменений в лицензии ГП «Белорусская АЭС» и АО ИК «АСЭ» (инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»), позволяющих приступить к выполнению работ по этапной программе энергетического пуска энергоблока № 1.

Этапная программа энергетического пуска предусматривает поэтапный подъем мощности реакторной установки от 1% до 50% с включением в сеть энергоблока на мощности 40% и проведением динамических испытаний на уровне мощности 50%. Завершить работы по этапной программе энергетического пуска планируется в начале декабря 2020 года.

Этап пуска первого энергоблока Белорусской АЭС стартовал 7 августа 2020 года, когда в корпус реактора была загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. 11 октября на этапе физического пуска реактор был выведен на минимально контролируемый уровень мощности (менее 1% от номинальной мощности). Всего на этапе физического пуска было выполнено более 50 физических измерений, подтвердивших соответствие ядерно-физических характеристик реакторной установки проектным.