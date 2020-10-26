29 октября 2020 года компания Legrand совместно с ассоциацией «Русский Свет» проведет в Туле очередной «Форум электромонтажников». На мероприятии профессионалы отрасли смогут узнать о новых продуктах французского бренда, поучаствовать в тест-драйве оборудования и получить сертификат авторизованного электрика Legrand.

В рамках форума руководитель направления «Электрики» Иван Мороз и ведущий специалист по обучению Legrand Денис Каверин расскажут о системе умного дома на базе известных линеек Valena Life/Allure with Netatmo и Céliane with Netatmo. Слушатели узнают, об устройствах, входящих в систему, функционале, преимуществах, а также особенностях монтажа, настройки и управления.

Кроме того, каждый участник получит возможность стать авторизованным электриком по программе Legrand. Сертификация будет проходить 30 октября в офисе «Русского Света». Узнать все подробности и записаться можно будет на Форуме.

Форум электромонтажников регулярно проводится в городах России. Ранее мероприятия прошли в Уфе, Сочи, Твери, Тюмени, Самаре и Казани. В ближайшем будущем форумы пройдут в Чебоксарах (5 ноября), Оренбурге (19 ноября), Челябинске (26 ноября), Ярославле, Екатеринбурге, Новосибирске и Череповце.

Вход свободный, посетителям необходимо зарегистрироваться на сайте https://russvet-forum.ru/. Количество мест ограничено!