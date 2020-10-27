Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел встречу с Премьер-министром Центральноафриканской Республики Фирменом Нгребада, в ходе которой стороны обсудили текущее состояние и перспективные направления двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи Фирмен Нгребада подтвердил заинтересованность в активизации всего комплекса взаимовыгодного сотрудничества с Россией, прежде всего, в торгово-экономической сфере.

Денис Мантуров, в свою очередь, отметил несколько направлений для развития кооперации. В их числе Министр назвал горнодобывающий сектор.

«Российские предприятия могут предложить современную технику и оборудование горнорудной отрасли для разработки имеющихся запасов урана, алмазов, золота и других полезных ископаемых. В этой области также имеются перспективы применения российских технологий геологоразведки, включая новые разработки в сфере сканирования территорий с использованием беспилотников»,

- добавил Министр.

Глава Минпромторга России отметил также перспективы поставок российских вертолетов, автомобильной техники для пассажирских и грузовых перевозок, а также энергетического оборудования для развития малой гидроэнергетики (до 25 МВт). Что касается аграрного сектора, помимо поставок непосредственно зерна, существуют возможности для экспорта минеральных удобрений и средств защиты растений, оборудования для хранения и переработки зерна, различной сельскохозяйственной техники.

И, наконец, глава Минпромторга России отдельно обозначил готовность российской стороны содействовать развитию системы здравоохранения Центральноафриканской Республики в части обеспечения лекарственными средствами и медицинским оборудованием. Нарастив собственное производство необходимых изделий, Россия уже оказала населению Центральноафриканской Республики помощь в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Как вы знаете, Россия зарегистрировала уже две вакцины против коронавирусной инфекции. В настоящее время завершается третья фаза их клинических испытаний и стартуют клинические исследования в ряде стран. Готовы вести диалог и с Вашей страной. Хотел бы подчеркнуть, что российские вакцины от Эболы и желтой лихорадки уже успешно применяются и пользуются заслуженным признанием в странах Африки»,

- отметил Денис Мантуров.

Собеседники договорились определить перспективные направления взаимодействия и до конца года провести он-лайн бизнес-миссию для установления деловых контактов.