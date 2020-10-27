23 октября на онлайн-конференции экспертной группы Ассоциации «Цифровая энергетика» заместитель директора по автоматизированным системам диспетчерского управления АО «СО ЕЭС» Роман Богомолов выступил с докладом «Дистанционное управление оборудованием и устройствами объектов электросетевого комплекса и распределительных устройств электростанций».

Внедрение систем автоматизированного дистанционного управление оборудованием и устройствами РЗА энергообъектов из диспетчерских центров Системного оператора – один из главных современных технологических трендов в электроэнергетике. Использование этой технологии позволяет повысить надежность функционирования и качество управления электроэнергетическим режимом энергосистемы за счет сокращения времени производства оперативных переключений, снижения риска ошибочных действий диспетчерского и оперативного персонала, увеличения скорости реализации управляющих воздействий по изменению топологии электрической сети.

Первые пилотные проекты по внедрению систем дистанционного управления оборудованием электросетевых объектов 110, 330 кВ были осуществлены Системным оператором в сотрудничестве с сетевыми компаниями пять лет назад. Полученный положительный опыт позволил начать тиражирование технологии на сетевых объектах, а в дальнейшем помог начать применять сформированные принципыв дистанционного управления и на объектах генерации. В настоящее время Системным оператором и ПАО «РусГидро» реализован пилотный проект дистанционного управления оборудованием распределительных устройств 110, 220, 500 кВ Воткинской ГЭС, планируется реализация ряда проектов по внедрению дистанционного управления оборудованием распределительных устройств других гидроэлектростанций. В части управления графиками нагрузки электростанций реализован проект по подключению к системе доведения плановой мощности 17 ГЭС ПАО «РусГидро», участвующих в автоматическом вторичном регулировании частоты. Успешно решаются задачи обеспечения дистанционного управления режимами работы как уже построенных, так и планируемых к вводу электростанций ВИЭ.

Широкое распространение систем дистанционного управления в электроэнергетике диктует необходимость формирования нормативной правовой базы, отвечающей актуальным требованиям нового этапа развития энергосистемы и обеспечивающей фундамент для ускоренного тиражирования технологии на предприятиях отрасли.

«Совершенствование нормативной правовой базы является важным практическим шагом на пути к выполнению амбициозной задачи по организации автоматического дистанционного управления режимами работы объектов электрической сети 220 кВ и выше и объектами генерации 25 МВт и более в ЕЭС России, которая закреплена в действующей Энергетической стратегии России до 2035 года», - подчеркнул Роман Богомолов.

С целью обеспечения проведения единой согласованной технической политики в части внедрения и эксплуатации дистанционного управления оборудованием и устройствами из диспетчерских центров Системный оператор выступил инициатором разработки серии национальных стандартов ГОСТ Р «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. Дистанционное управление».

Серия стандартов, разрабатываемая в рамках деятельности возглавляемого Системным оператором технического комитета по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика», установит единые унифицированные требования к управлению технологическим режимом работы и эксплуатационным состоянием электросетевого оборудования, устройств РЗА, а также нагрузкой генерирующего оборудования электростанций средствами дистанционного управления. Предназначенная для субъектов оперативно-диспетчерского управления в ЕЭС России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, разработчиков, проектировщиков, производителей электротехнического оборудования и иных организаций, участвующих в планировании и (или) проектировании развития энергосистем, новая серия стандартов будет содействовать поддержанию технологической целостности ЕЭС России и соблюдению установленных параметров надежности ее работы.

Новая серия стандартов включит в себя:

ГОСТ Р «Требования к управлению электросетевым оборудованием и устройствами релейной защиты и автоматики»;

ГОСТ Р «Требования к управлению активной мощностью генерирующего оборудования гидроэлектростанций»;

ГОСТ Р «Требования к управлению активной и реактивной мощностью генерирующего оборудования, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии»;

ГОСТ Р «Требования к информационному обмену при организации и осуществлении дистанционного управления»;

ГОСТ Р «Реализация защищенного профиля протокола МЭК 60870-5-104 для организации информационного обмена в электроэнергетике Российской Федерации».

В настоящее время Системный оператор завершает разработку проектов этих национальных стандартов и планирует представить на рассмотрение Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) в начале 2021 года.

Кроме того, коллективом специалистов Системного оператора на настоящий момент разрабатываются Требования к дистанционному управлению активной мощностью генерирующего оборудования тепловых электростанций, которые станут основной для развития технологий автоматизированного дистанционного управления в пока неохваченной сфере тепловой генерации. После разработки и утверждения указанного документа планируется реализация пилотного проекта совместно с одной из генерирующих компаний отрасли, по итогам которого эти требования планируется включить в состав новой серии национальных стандартов ГОСТ Р «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. Дистанционное управление».