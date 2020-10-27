Срок поставки 4 дня.
27 октября 2020, 16:25
Рубрика: Компании
Метки: ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Отрасль: Кабельная промышленность
А Вы уже успели посмотреть новые выпуски "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа" на НТВ? Если нет, то очень зря! Очень расслабляет, когда наблюдаешь за ремонтом лёжа на мягком диване…
Оставим две ссылочки на выпуск ниже:
Специалисты как всегда удивили и обрадовали участников передачи дизайном и интерьером их новых комнат, а обезопасили и обеспечили бесперебойную работу электротехники в доме с помощью нашего кабеля VOLTEX марки ВВГ.
Предлагаем Вам самим убедиться в качестве нашей топовой продукции!
Купить кабель можно позвонив по телефону: +7 (4862) 44-24-51
Либо на сайте: https://voltex-cable.ru или сетях DIY!
Сайт ЗАО "Орловский кабельный завод": http://orelkabel.ru/
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