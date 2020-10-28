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О ходе восстановления электроснабжения в Курганской области

О ходе восстановления электроснабжения в Курганской области

28 октября 2020, 09:00
Рубрика: Происшествия
Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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26 октября с 21-23 до 18-00 27 октября из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер 26 м/с, мокрый снег) происходили отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (АО «СУЭНКО»).

28 октября по состоянию на 06-00 отключено: ВЛ 110 кВ – 6; ВЛ 6-10 кВ – 26; ТП 6-10 кВ – 141. Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 71 населенном пункте (около 10 900 человек). Мощность отключенных потребителей – 6,5 МВт. Температура наружного воздуха 0°С. К аварийно-восстановительным работам привлечено 54 бригады в составе 180 человек и 72  единиц специальной техники. 

Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго России, Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).

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