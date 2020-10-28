По итогам 9 месяцев 2020 года показатель EBITDA ПАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерской отчетности увеличился на 23% до 72,4 млрд рублей и стал самым высоким в истории компании показателем за сопоставимый период. Чистая прибыль ПАО «РусГидро» за 9 месяцев выросла до 42,7 млрд рублей, что на 29% выше аналогичных показателей прошлого года.

Выручка Общества по результатам 9 месяцев 2020 года составила 104,9 млрд рублей, что на 17% выше прошлого года*. Валовая прибыль увеличилась на 28% до 59,2 млрд рублей.

Высокие результаты обеспечены за счет рекордной выработки электроэнергии объектами генерации РусГидро. ГЭС и ГАЭС РусГидро за 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года увеличили выработку на 17,2% до 79,9 млрд кВт·ч. Рост выработки Группы РусГидро произошел на фоне снижения за 9 месяцев 2020 года выработки электроэнергии в целом по России на 3,4% и сокращения энергопотребления на 2,8%. Доля Группы РусГидро в выработке электроэнергии в России по итогам 9 месяцев 2020 года выросла до 14,6% по сравнению с 12,4% за 9 месяцев 2019 года.

Активы ПАО «РусГидро» увеличились на 7% до 1 134 млрд рублей. Размер кредитного портфеля компании снизился по сравнению с показателем на 31 декабря 2019 года на 5% и составил 137,3 млрд рублей. Долгосрочные заемные средства – 76% от общего кредитного портфеля.

Собственный капитал Компании за 9 месяцев 2020 года вырос на 5% до 894,7 млрд рублей.

Результаты ПАО «РусГидро» за 3 квартал также показали положительную динамику. Чистая прибыль выросла на 7% до 12,8 млрд рублей, показатель EBITDA увеличился на 18% до 22,9 млрд руб. Выручка – 34,34 млрд рублей, или +16%. Валовая прибыль составила 18,5 млрд рублей, что на 22% выше аналогичного показателя 3 квартала 2019 года.

Финансовая отчетность на сайте РусГидро: http://www.rushydro.ru/investors/reports

Развернутая информация по отчетности: http://www.rushydro.ru/investors/IR_news/

* Без учета влияния применения надбавки к цене на мощность в I и II ценовых зонах, установленной в целях достижения на территориях ДФО базовых уровней цен на электроэнергию.