Власти Новосибирской области намерены в 2021 году приступить к строительству инфраструктуры, в том числе объектов водоснабжения, водоотведения и энергетики, на территории опережающего социально-экономического развития "Горный", которая создана в моногороде на востоке области. Об этом в среду ТАСС сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников.

Территория опережающего развития "Горный" создана на территории одноименного моногорода в Тогучинском районе на востоке Новосибирской области в апреле прошлого года. Градообразующим предприятием рабочего поселка является завод "Спецжелезобетон" (входит в АО "БЭТ"). Создание ТОР "Горный" позволит к 2028 году диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия, повысить инвестиционную привлекательность города, создать более 650 постоянных рабочих мест и привлечь 3,5 млрд рублей инвестиций.

"Объекты водоснабжения, водоотведения и энергетики будут построены за счет средств субсидии областного бюджета Новосибирской области р. п. Горному. В этих целях проектом областного бюджета Новосибирской области на 2021 год предусмотрены средства в размере 54,5 млн рублей", - сказал Решетников.

Министр добавил, что подключаться к сетям газораспределения инвесторы будут самостоятельно, впоследствии затраты на создание объектов транспортной, в том числе автомобильных дорог, и коммунальной инфраструктуры частично возместят из областного бюджета. Для этого в проекте регионального бюджета на 2021 год запланированы средства в размере 12,5 млн рублей.

По предварительным расчетам, общий объем средств, необходимых для обеспечения инвесторов ТОР, составит около 70 млн рублей, отметил Решетников, все средства выделят из областного бюджета.

Резиденты

В настоящее время действующим резидентом ТОР является компания "Диабаз", которая приступила к строительству предприятия по производству стройматериалов, в частности, диабазовой муки, из которой планируется изготавливать кислотоупорный клей, химически стойкие штукатурные замазки, а также химически стойкие бетоны.

Кроме того, министерство получило инвестиционные предложения от агрофирмы "Новый путь", которая планирует строительство теплиц для выращивания тюльпанов, овощей, зелени стоимостью 50 млн рублей, компаний "Горный базальт", выступившей с инициативой строительства завода по производству теплоизоляционных изделий стоимостью 334 млн рублей, а также компании "Шантон", презентовавшей проект комплекса по выращиванию грибов за 498 млн рублей.

Два последних предложения получили одобрение совета по инвестициям Новосибирской области, власти региона направили компаниям проекты соглашений для последующего включения их в реестр резидентов ТОР. Реализация проектов запланирована на 2021 год.

О ТОР

Правительство Новосибирской области планирует к концу 2028 года привлечь в ТОР "Горный" шесть резидентов. Потенциал земельного ресурса составляет около 150 гектаров, 17 участков в перспективе могут быть предложены инвесторам.

Поселок Горный, в котором проживают более 9,4 тыс. человек, расположен в Тогучинском районе Новосибирской области, градообразующее предприятие - Горновский завод спецжелезобетона. Статус ТОР Горный получил в апреле 2019 года. Первая ТОР на территории региона была организована в марте 2018 года в поселке Линево с населением 19 тыс. человек.