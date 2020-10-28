Холдинг "Эко-культура" направит 25 млрд рублей на строительство тепличного комплекса "Тульский" в Щекинском районе Тульской области, во вторник площадку посетил губернатор региона Алексей Дюмин. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"Губернатор отметил, что реализация инвестпроекта пройдет в три этапа, в настоящее время завершен первый этап. Объем инвестиций составил 7,8 млрд рублей. При строительстве использованы отечественные металлоконструкции, профили и комплектующие, сделанные в том числе и на тульских предприятиях. Общий объем инвестиций при реализации всех этапов проекта составит около 25 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 20 млрд инвестиций в проект. Сейчас на предприятии работает 411 человек, после выхода тепличного комплекса на полную производственную мощность будет создано около 1,2 тыс. рабочих мест. Соглашение о реализации инвестпроекта было подписано в июне 2016 года на Петербургском международном экономическом форуме.

"Тепличный комплекс "Тульский" - одно из самых крупных и современных сельхозпредприятий в ЦФО. Это важный проект для агропромышленного комплекса Тульской области. Правительство региона будет поддерживать его реализацию и в дальнейшем", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

Агропромышленный холдинг "Эко-культура" - один из крупнейших в РФ производителей и поставщиков овощной продукции закрытого грунта. Компанией созданы тепличные комплексы общей площадью 145 га в Ставропольском крае, Липецкой и Ленинградской областях, а также распределительные центры в этих регионах и оптово-логистическая компания в Москве. Холдинг намерен к 2023 году увеличить площади комплексов почти до 582 га, при этом годовой объем производства овощей превысит 431 тыс. тонн.

Фото: tularegion.ru