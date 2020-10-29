"ЛОЭСК" внедряет успешные smart-решения

Компания «ЛОЭСК» внедряет комплексный подход к использованию интеллектуальных решений по строительству и реконструкции подстанций 10-35 кВ, а также автоматизации распределительных сетей 10-35 кВ (включая проекты Smart Grid), основанный на применении инновационных продуктов TEL и Plug&Play инжиниринга.

Некоторые из современных smart-решений уже внедрены и успешно работают в компании «ЛОЭСК» на подстанциях 35 кВ «Малукса» и «Радофинниково», в распределительных устройствах 6-10 кВ подстанций 110 кВ, а также в распределительных сетях 6-10 кВ. Кроме того, в текущем году были автоматизированы распределительные электрические сетей «ЛОЭСК» в поселках Тайцы и Вырица Гатчинского района Ленинградской области с использованием реклоузеров и устройств телемеханики.