"ЛОЭСК" внедряет успешные smart-решения

Новый выпуск RusCable Insider Digest
29 октября 2020, 18:00
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ЛОЭСК, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, Smart Grid
Отрасль: Электроэнергетика
Компания «ЛОЭСК» внедряет комплексный подход к использованию интеллектуальных решений по строительству и реконструкции подстанций 10-35 кВ, а также автоматизации распределительных сетей 10-35 кВ (включая проекты Smart Grid), основанный на применении инновационных продуктов TEL и Plug&Play инжиниринга.
Некоторые из современных smart-решений уже внедрены и успешно работают в компании «ЛОЭСК» на подстанциях 35 кВ «Малукса» и «Радофинниково», в распределительных устройствах 6-10 кВ подстанций 110 кВ, а также в распределительных сетях 6-10 кВ. Кроме того, в текущем году были автоматизированы распределительные электрические сетей «ЛОЭСК» в поселках Тайцы и Вырица Гатчинского района Ленинградской области с использованием реклоузеров и устройств телемеханики.
«Постепенно наращивая долю современного электротехнического оборудования с возможностью удаленного управления и мониторинга за его состоянием в онлайн режиме, мы становимся более гибкими. Внедрение таких систем в ключевых местах (узлы, центры питания) - разумное решение, которое обязательно принесет свой эффект», - говорит первый заместитель генерального директора – технический директор АО «ЛОЭСК» Нияз Магдеев.
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