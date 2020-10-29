ПИК подтвердил участие в крупном жилом проекте на западе Москвы

Девелопер ПИК и компания "Ферро-строй" договорились о совместной реализации на паритетных началах проекта строительства жилого комплекса общей площадью почти 1 миллион квадратных метров на западе Москвы, говорится в сообщении ПИК.

Ранее газета "Ведомости" написала о том, что ПИК будет участвовать в застройке территории промзоны в Очакове-Матвеевском, права на которую сейчас принадлежат структуре девелопера "Ферро-строй.

"Проект появится в непосредственной близости от строящейся станции метро "Аминьевское шоссе", на участке площадью 34 гектара. Суммарная площадь застройки составит более 984 тысяч квадратных метров, из которых часть планируется отвести под жилые дома комфорт и бизнес-класса, а часть — под социальную и общественно-деловую застройку, включая офисные центры и апартаменты", - отмечается в релизе.

ПИК – крупнейший российский девелопер жилья, работает с 1994 года и специализируется на проектах доступного ценового сегмента. Бизнесмену Сергею Гордееву принадлежит 59% акций компании, банку ВТБ – 23%, еще 18% акций – в свободном обращении.

ГК "Ферро-строй" основана в 2002 году. Компания занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости, в ее портфеле – более 2 миллионов квадратных метров завершенного строительства.

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