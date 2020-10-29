Президент России Владимир Путин заявил, что пандемия не повлияет на реализацию крупных инфраструктурных проектов в стране.

"<...> но это совсем не значит, что мы отказываемся от крупных проектов в рамках национальных целей развития",

- сказал он, выступая в четверг на форуме "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

"Это не в последнюю очередь, а может быть даже в первую очередь, касается инфраструктуры. Мы не отменяем все наши инфраструктурные планы, наоборот - некоторые даже сдвигаем, надеюсь нам удастся даже влево сдвинуть, то есть осуществить эти крупные мероприятия даже раньше намеченных сроков", - подчеркнул президент, отвечая на вопрос о влиянии пандемии на реализацию национальных проектов.

Путин отметил, что в этом году уже было выделено более 80 млрд рублей на эти цели.

"Практически дополнительно. Мы будем и дальше реализовывать эти проекты",

- добавил он, уточнив, что речь идет в том числе о развитии так называемого Восточного полигона, развитии ж/д инфраструктуры и подъездов Азово-Черноморского бассейна и развитии ж/д инфраструктуры в Центральном федеральном округе (ЦФО).