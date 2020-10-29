Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех присоединился к научно-исследовательскому проекту БРИКС по квантовым коммуникациям. Впервые планируется создать межконтинентальный спутниковый канал квантовой связи с применением новейших элементов макро- и волоконной оптики, который покроет расстояние более 10 тыс. км.

Работы по созданию экспериментальных компонентов оборудования и инфраструктуры гибридных каналов квантовых коммуникаций на основе технологии волоконно-оптической и спутниковой связи проводятся международным научным консорциумом, куда вошли эксперты из ЮАР, Индии, Китая и России. Проект реализуется в рамках международного гранта БРИКС при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. От холдинга «Швабе» в нем участвует Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова.

«Это действительно уникальная научно-исследовательская работа, объединившая ведущих ученых четырех стран. ЮАР выступает головным исполнителем проекта, Китай отвечает за направление спутниковой квантовой связи, Индия – за моделирование волоконно-оптических коммуникаций. Наши специалисты в составе российской научной группы разрабатывают инновационное оптическое волокно. Результатом этой масштабной кооперации станет межконтинентальный канал квантовых коммуникаций, который свяжет университеты-участники проекта в ЮАР и Китае – расстояние между вузами превышает 10 тыс. км. Это будет первый подобный опыт в мире», – рассказал директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

Научно-исследовательская работа «Спутниковая и волоконно-оптическая связь квантовых коммуникаций», соисполнителем по которой выступает ГОИ им. С. И. Вавилова, рассчитана на три года.

«Для этого проекта специально разрабатываются новые волоконно-оптические элементы, в том числе для формирования и трансляции оптических вихрей в приложении квантовых коммуникаций. От успеха этой работы зависит будущее развитие науки и техники в целом и оптико-электронной отрасли в частности. Межнациональная кооперация заметно укрепит профессиональную связь между российскими и иностранными учеными», – добавил заместитель генерального директора «Швабе» по НИОКР, руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники Сергей Попов.

Головным исполнителем проекта с российской стороны является Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики. В научно-исследовательскую группу, помимо структуры Ростеха, также вошел Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева.