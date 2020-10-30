Под руководством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимира Якушева состоялось Всероссийское совещание «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов».

Александр Новак отметил, что в этом году перед энергетическим комплексом стояла сложная задача - подготовить объекты к несению нагрузок в условиях ограничительных мер, направленных против распространения коронавирусной инфекции.

«Первоочередной задачей при прохождении отопительного сезона перед субъектами электроэнергетики остается надежное энергоснабжение населения и социально-значимых объектов, а также инфраструктуры медицинских учреждений и перепрофилированных под их нужды объектов», – подчеркнул Александр Новак.

К настоящему времени многие предприятия смогли адаптироваться к введенным ограничениям.

«Задачи и планы по ремонту оборудования и инвестиционной деятельности практически завершены, обеспечены нормативные запасы основного и аварийного топлива, а также готовность резервных источников энергоснабжения, бригады оперативного реагирования снабжены аварийным запасом материалов», – сказал Александр Новак.

Владимир Якушев также отметил, что в этом году подготовка системы жилищно-коммунального хозяйства проходит в достаточно непростых условиях. Тем не менее ресурсы, выделенные из бюджетов регионов, практически остались на уровне прошлого года.

«Слаженная работа и внимание к проблематике в регионах привела нас к тому, что сегодня мы имеем готовность к отопительному сезону даже несколько лучше, чем в прошлом году», – рассказал Владимир Якушев.

Заместитель Министра энергетики Евгений Грабчак сообщил, что в целом всеми компаниями выполнены необходимые ремонтные работы, проведена проверка и настройка режимной и противоаварийной автоматики, укомплектован штат производственного персонала, сформированы запасы топлива и материальных ресурсов.

«Реализация ряда мероприятий продолжается. На заседаниях федерального штаба, еженедельных планерках, отдельных совещаниях по каждому из вопросов, влияющих на надежное энергоснабжение населения, социальных объектов и промышленных потребителей, мы совместно с компаниями и региональными властями определили порядок действий и приступили к реализации запланированных мероприятий», – пояснил Евгений Грабчак.

Среди таких мер он назвал разработку и реализацию программ повышения надежности, оптимизацию ремонтных и инвестиционных программ, что особенно актуально с учетом последствий пандемии. Заместитель Министра напомнил, что Ситуационно-аналитический центр Минэнерго в круглосуточном режиме отслеживает оперативную ситуацию в энергосистеме и министерство реагирует на локальные чрезвычайные ситуации в случае их возникновения.

В заключение совещания Александр Новак выразил надежду на то, что проведенная работа по подготовке к отопительному сезону позволит, как это происходит из года в год, улучшать ситуацию с надежностью энергообеспечения.