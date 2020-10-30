 
Цифровая революция

Кабмин утвердил пилотный проект по повышению надежности электроснабжения

Кабмин утвердил пилотный проект по повышению надежности электроснабжения

30 октября 2020, 14:00
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ИНВЕСТИЦИИ, ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
242

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении пилотного проекта по повышению качества электроснабжения на базе современных технологий. Об этом сообщила пресс-служба правительства в пятницу.

"Речь идет об использовании "цифровых двойников" электросетей, внедрении онлайн-систем принятия решений и механизмов мониторинга, независимых от человека. Ожидается, что использование новаций повысит показатели надежности (снизит частоту и продолжительность отключений) без увеличения тарифной нагрузки на потребителей. В случае успеха пилотный проект планируется масштабировать", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отбор инвесторов продлится до 1 июля 2021 года, а срок завершения проектных работ и заключения контрактов назначен на 1 декабря 2022 года.

Объем инвестиций составит 2 млрд рублей, при этом доля российского оборудования должна быть не меньше 80%.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Цифровая революция
В Росатоме стартовал цифровой проект создания Системы поддержки эксплуатации АЭС
Росатом представил цифровой сервис
В Москве протестируют инновационную систему учета энергоресурсов
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable Live
+