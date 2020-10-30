Стать лучшим электромонтажником страны по версии национального чемпионата WorldSkills Russia — само по себе большое достижение. Тем более, если победителем в компетенции «Электромонтаж» оказалась девушка, которая смогла обойти конкурентов-парней из 29 регионов нашей страны.

Как говорит лучший электромонтажник России* Елена Жучкина, путь к победе идет через упорные тренировки и изучение оборудования, на котором выполняются конкурсные задачи. И хорошо, когда обучает производитель оборудования — компания IEK GROUP.

— После победы на региональном этапе национального чемпионата WSR я поставила себе цель попасть в российскую сборную. Когда решила участвовать в WorldSkills Russia, поняла, что мне не хватает знаний, — рассказывает Елена Жучкина. — И мы с командой поехали на обучение в Москву в компанию IEK GROUP, на оборудовании которой работаем. Там я очень много узнала о материалах, оборудовании, включая преобразователи, контроллеры, реле и прочее. И начала таким образом готовиться к российскому чемпионату.

Полученные знания пригодились Елене во время Финала VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia. Он проходил в дистанционно-очном формате и собрал более трех тысяч участников. В компетенции «Электромонтаж» соревновались профессионалы из 30 регионов и 21 юниорская команда.

IEK GROUP стала платиновым партнером уникального онлайн-финала национального чемпионата WSR. По традиции наша компания разработала задания для компетенции «Электромонтажные работы» и предоставила оборудование для Центров управления соревнованиями в Новокузнецке, Москве и Казани.

Участникам Финала национального чемпионата WSR предстояло собрать и запрограммировать щит управления освещением на электротехнике IEK® и оборудовании промышленной автоматизации ONI®. Задание было сложным, но благодаря обучению в IEK GROUP Елена Жучкина с ним справилась.

После победы на WorldSkills Russia девушка поставила себе новую цель — стать лучшим электромонтажником мира. IEK GROUP желает Елене Жучкиной успехов в дальнейшем совершенствовании своего профессионального мастерства.

*По версии национального чемпионата WorldSkills Russia.