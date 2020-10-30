ЦНИТИ «Техномаш» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех), РТУ МИРЭА, ИНЭОС РАН и ИСПМ РАН объединились в научно-образовательный консорциум «Полимерные материалы для передовых технологий». Участники консорциума займутся совместной разработкой новых материалов, применяемых для производства перспективной электроники, таких как полимерные диэлектрики и материалы для аддитивных технологий.

Объединение университета, научных организаций и промышленного предприятия в рамках консорциума позволит сформировать экосистему по технологическому направлению «полимерные материалы». Каждый участник консорциума выполняет определенную функцию – РТУ МИРЭА готовит профильных специалистов, научные институты делятся результатами фундаментальных исследований и предоставляют свои лаборатории для работы над новыми материалами, ЦНИТИ «Техномаш» внедряет созданные материалы в производство.

В рамках консорциума запланированы проведение фундаментальных, прикладных научных исследований, реализация образовательных программ, развитие научно-образовательной инфраструктуры, запуск производства высокотехнологичной продукции, а также совместное участие организаций консорциума в реализации национального проекта «Наука».

«Из результатов фундаментальных исследований часто рождаются новые идеи и технические решения, которые впоследствии воплощаются в реальных образцах продукции. Мы сформировали консорциум, чтобы укрепить связь между фундаментальными и прикладными знаниями, способствовать трансферу технологий, обеспечить передачу опыта и компетенций из лабораторий на производство», - заявил исполнительный директор ЦНИТИ «Техномаш» Станислав Налимов.

Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образован в 1997 году, в 2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. На сегодняшний день холдинговая компания формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 120 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд руб. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.

РТУ МИРЭА - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» (РТУ МИРЭА, Университет) – признанный в России и в мире современный образовательный и научно-исследовательский центр, сочетающий в своей работе классические университетские традиции и современные методы обучения.

В настоящий момент в Университете обучается более 26 000 студентов очной формы обучения, в том числе более 10 000 иногородних и иностранных обучающихся, а ежегодный набор студентов на 1 курс в РТУ МИРЭА составляет 8000 студентов. В настоящее время Университет выполняет государственный оборонный заказ на создание перспективных технологий военного назначения.

РТУ МИРЭА сегодня является одним из лидеров в области подготовки высококвалифицированных специалистов для быстро развивающихся наукоемких отраслей науки и техники: телекоммуникаций, информационных и компьютерных технологий, автоматики, кибернетики, радиотехники и электроники, химии и биотехнологий.