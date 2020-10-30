"Россети" завершили два крупных проекта в центре России

Торжественная церемония пусков прошла в рамках Всероссийского совещания о ходе подготовки субъектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду. Участвовали Министр энергетики РФ Александр Новак, генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский, руководители регионов – глава Брянской области Александр Богомаз и первый заместитель губернатора Белгородской области Денис Буцаев.

«Ввод в работу подстанции «Белгород» и цифрового Брянского района электрических сетей позволит повысить надёжность и доступность электроснабжения двух регионов Центра России. В числе основных потребителей – население, организации социальной сферы, транспортной отрасли, крупнейшие промышленные предприятия», – подчеркнул Александр Новак.

«Эти проекты – важный шаг на пути цифровой трансформации сетевого комплекса, которая проходит сегодня в масштабе всей России. В обоих случаях реализованы передовые технологии, установлено современное оборудование», – отметил Павел Ливинский.

В Белгороде на новой площадке построена ПС 330 кВ «Белгород» высокой степени автоматизации. Старая подстанция (раб. с 1960-х гг.) будет демонтирована. Земля передается городу для реализации муниципальных проектов. Инвестиции - 6,5 млрд рублей. Мощность подстанции – 500 МВА. Более 10 тыс. цифровых сигналов оборудования обрабатывается в автоматическом режиме. Реализовано дистанционное управление.

Повышена надёжность электроснабжения Белгорода и энергосистемы региона в целом (население – более 1,5 млн человек). В числе крупнейших потребителей – Лебединский и Яковлевский ГОКи.

В сетевом комплексе Брянского района обеспечена 100% наблюдаемость, полное покрытие цифровой связью, возможность дистанционных оперативных переключений в нормальных и авариных режимах. Всего по итогам 2020 года в периметре «Россетей» будет работать 38 цифровых районов электрических сетей (с учётом выполненных «пилотов»). К 2030 году все РЭС перейдут в «цифру».

В целом объём инвестиций «Россетей» в развитие Белгородской области в 2017-2019 гг. составил порядка 19,3 млрд рублей. В 2020-2024 планируется вложить более 18,7 млрд рублей. В Брянской области в 2017-2019 гг. компанией на финансирование проектов направлено 6,6 млрд рублей, в 2020 -2024 гг. его объём превысит 12,6 млрд рублей.