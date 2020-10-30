 
За рубежом

Всемирный банк выделяет финансирование в размере $ 1,15 млрд на реализацию двух энергетических проектов в Пакистане

Всемирный банк выделяет финансирование в размере $ 1,15 млрд на реализацию двух энергетических проектов в Пакистане

30 октября 2020, 18:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ПАКИСТАН, ВСЕМИРНЫЙ БАНК
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
184

Всемирный банк подписал два кредитных соглашения с Правительством Пакистана о выделении финансирования в размере $ 1,15 млрд на развитие гидро- и ВИЭ-генерации в провинции Хайбер-Пахтунхва, а также на строительство сетевой инфраструктуры по схеме выдачи мощности ГЭС Дасу.

В соответствии с первым соглашением Всемирный банк выделит $ 450 млн на строительство в провинции Хайбер-Пахтунхва ГЭС Габрал-Калам мощностью 88 МВт и ГЭС Мадьян мощностью 157 МВт. Сооружение ГЭС, в свою очередь, поможет Организации по развитию энергетики Пахтунхва (Pakhtunkhwa Energy Development Organization) в строительстве дополнительных объектов генерации на базе ВИЭ.

В рамках второго соглашения о финансировании Всемирный банк выделит $ 700 млн на строительство двухцепной ЛЭП напряжением 765 кВ от ГЭС Дасу (мощностью первой очереди составит 2,16 ГВт) через Мансехру до Исламабада. Кроме того, предполагается, что ЛЭП будет использоваться для выдачи мощности других объектов генерации, планируемых к строительству в данном регионе.

Информационно-аналитический ресурс Power Technology

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Выполнен пробный пуск турбины энергоблока № 1 Белорусской АЭС
В американском штате Техас зафиксирован рост стоимости электроэнергии, выработанной солнечной генерацией, несмотря на почти двукратный рост ее доли в структуре генерирующих мощностей
Британская консалтинговая группа WoodMac оценила перспективы внедрения накопителей энергии на ближайшие десять лет
Началось строительство трансграничного 400 кВ соединения между энергосистемами Словении и Венгрии
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable Live
+