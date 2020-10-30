Всемирный банк подписал два кредитных соглашения с Правительством Пакистана о выделении финансирования в размере $ 1,15 млрд на развитие гидро- и ВИЭ-генерации в провинции Хайбер-Пахтунхва, а также на строительство сетевой инфраструктуры по схеме выдачи мощности ГЭС Дасу.

В соответствии с первым соглашением Всемирный банк выделит $ 450 млн на строительство в провинции Хайбер-Пахтунхва ГЭС Габрал-Калам мощностью 88 МВт и ГЭС Мадьян мощностью 157 МВт. Сооружение ГЭС, в свою очередь, поможет Организации по развитию энергетики Пахтунхва (Pakhtunkhwa Energy Development Organization) в строительстве дополнительных объектов генерации на базе ВИЭ.

В рамках второго соглашения о финансировании Всемирный банк выделит $ 700 млн на строительство двухцепной ЛЭП напряжением 765 кВ от ГЭС Дасу (мощностью первой очереди составит 2,16 ГВт) через Мансехру до Исламабада. Кроме того, предполагается, что ЛЭП будет использоваться для выдачи мощности других объектов генерации, планируемых к строительству в данном регионе.

Информационно-аналитический ресурс Power Technology