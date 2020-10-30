Житель Минского района стал замдиректора фирмы, от имени которой обманом завладел кабелем длиной 600 км, сообщили БЕЛТА в МВД.

Весной к бизнесмену столичного региона обратился 36-летний житель Минского района с предложением выкупить у того фирму. При этом мужчина определил обязательное условие сделки: его должны назначить на должность заместителя руководителя коммерческой структуры, якобы чтобы установить нужные связи для развития бизнеса. Продавец согласился.

Через некоторое время новый заместитель изготовил фиктивную доверенность, поставил в ней печать организации и заключил с предприятием по производству кабелей в Гомельской области договор на отгрузку почти 600 км провода. Соглашение предусматривало отсрочку платежа и отсутствие первого взноса. Товар должны были доставить в частный дом под Минском, где проживает заместитель.

Мужчина, получив кабель, продавал его по сниженным ценам в интернете. Часть суммы он вернул поставщику, но в итоге общий долг превысил Br700 тыс.

Лжекоммерсанта вычислили оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Мозырского РОВД. Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

В МВД добавили, что у подозреваемого на иждивении шесть детей. Ранее мужчину судили за хулиганство.