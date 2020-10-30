В ОЭЗ "Кулибин" появились первые резиденты

Экспертный совет особой экономической зоны «Кулибин» провел первое заседание, на котором одобрил присвоение статуса резидентов трем компаниям. Как сообщает пресс-служба правительства региона, свои производства в дзержинской ОЭЗ разместят «РТ — Композитные газовые баллоны», «Хома Адгезив» и «Пластматика». Суммарный объем инвестиций составит около 2 млрд руб. — ранее в областном правительстве сообщали о подтвержденных вложениях на сумму 6 млрд руб.



Крупнейшим инвестором на данном этапе выступает ООО «РТ — Композитные газовые баллоны» — стопроцентная «дочка» ставшего инфраструктурной базой особой экономической зоны ДПО «Пластик», созданная под проект первого в России производства полимерно-композитных газовых баллонов четвертого поколения. Инвестор рассчитывает вложить в него 1,2 млрд руб. и создать 180 новых рабочих мест. Напомним, что в рамках соглашения с ФРП, который одобрил предприятию льготный кредит в размере 500 млн руб., мощность производства должна составить 60 тыс. единиц продукции в год при ожидаемом объеме выручки 18,8 млрд руб.



ООО «Пластматика», учредителем которого также является ДПО «Пластик», освоит крупногабаритное литьевое производство пластмассовых изделий — ранее в компании рассказывали о планах наладить выпуск мусорных контейнеров емкостью 1,1 тыс. литров. Тогда производство позиционировалось как одно из самых крупных в России с перспективой выйти на внешние рынки, а объем инвестиций оценивался в 1 млрд руб., из которых 800 млн руб. должны были составить заемные средства. На данном этапе инвестор готов выделить на проект 614 млн руб. и нанять 144 сотрудника.



Дочернее предприятие компании «Хома» (также работает на территории ДПО «Пластик») ООО «Хома Адгезив» займется проектом производства водных клеев на основе сополимер-акриловых, поливинилацетатных и полиуретановых дисперсий (также пока выпускаемых только за рубежом) в рамках третьего этапа развития мощностей. Компания вложит в него 318 млн руб. и создаст на новом производстве 160 рабочих мест. Отметим, что все вышеупомянутые проекты планировались к выходу на стадию производства в 2020-2021 годах.



ОЭЗ «Кулибин» создана в мае этого года: инвесторам доступно 28 га территории, включая 10,8 га «зеленых» площадок без строений и 17,2 га «коричневых» площадок с неиспользуемыми зданиями и сооружениями. На федеральном уровне резидентам особых экономических зон предоставляют единый набор преференций (отсутствие сборов по налогу на имущество в течение 10 лет и по земельному налогу в течение пяти, ставка по налогу на прибыль в размере 2%), а режим, введенный правительством Нижегородской области, предполагает освобождение от транспортного налога на 10 лет и льготы по отчисления налога на прибыль в региональный бюджет (0% в первые пять лет, 5% в следующие пять и 12,5% с 11-го по 49-й годы).



Сейчас «Корпорация развития Нижегородской области», управляющая ОЭЗ, ведет переговоры еще с одним потенциальным инвестором — группой компаний «Комита», которая ищет площадку для выпуска биопротеина. Предположительно, этот проект может быть реализован в 2024 году, однако, специфика производства (метанотрофный белок, являющийся компонентом кормов в животноводстве и аквальтуре, производится из определенной группы бактерий) требует обеспечить для него санитарную зону в радиусе 1 км, рассказал РБК-НН руководитель проектного офиса ГК «Комита» Константин Абатуров. Кроме того, поблизости не должно быть складов, полигонов твердых бытовых отходов и водоочистных сооружений, где развиваются свои микроорганизмы, а также химических производств, которые могут нанести вред используемому в производстве биоматериалу.



Господин Абатуров признался, что инвестор опасается запускать проект в сфере биотехнологий рядом с законсервированным полигоном ТБО «Игумново» — этот фактор, по его оценке, может мешать производству «еще лет десять». В числе преимуществ дзержинской площадки он отмечает близость источников природного газа, из которого бактерии получают питательные вещества. Озвучить свое решение касательно размещения в ОЭЗ «Кулибин» инвестор собирается примерно через месяц.

Фото: dplast.ru