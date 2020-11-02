Екатеринбургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на базе Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова – один из старейших вузов Южного Урала - был создан в 1934 году как центр подготовки инженерных кадров для горной и металлургической промышленности. Сейчас университет стал многопрофильным научно-образовательным центром. В МГТУ им. Г.И Носова обучаются около 14 тыс. студентов по 328 направлениям высшего и среднего профессионального образования. На базе вуза также действуют Научно-образовательный центр «Schneider Electric – МГТУ им. Г.И. Носова», созданный совместно с мировым лидером в области электроэнергетики и автоматизации «Schneider Electric», и четыре научно-исследовательских института.

В 2018 году в ходе реализации федеральной целевой программы «Развитие образования» на базе университета был создан детский технопарк «Кванториум». В МГТУ им. Г.И Носова также действует Research & Development-центр, отвечающий за разработки в области технологий машинного обучения и машинного зрения, виртуальной и дополненной реальности, промышленных экзоскелетов, обработки и анализа больших данных, промышленного Интернета вещей, математического моделирования, автоматизации и роботизации, а также цифровизации производства.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Екатеринбургского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство двухэтажного здания спортивно-оздоровительного комплекса напротив университетского городка на проспекте Карла Маркса. Площадь застройки составит 1468,65 кв.м. В состав центра войдут 25-метровый бассейн с шестью дорожками для спортивного плавания и открытые физкультурно-спортивные сооружения - теннисная площадка, совмещенная площадка для баскетбола и волейбола, три беговых дорожки, гимнастическая площадка со спортивными тренажерами и две площадки для игр в мини-футбол. Проектные решения включают и создание условий для удобного и беспрепятственного передвижения людей с ограниченными физическими возможностями.

Застройщик - ФГБОУ «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова». Проектировщик - ООО «Технологии комфортной жизни плюс».

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