 
Контракты

Объявили торги на строительство нового корпуса дома престарелых за 628 млн рублей

Объявили торги на строительство нового корпуса дома престарелых за 628 млн рублей

2 ноября 2020, 15:15
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ulpressa.ru

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На сайте госзакупок проходит аукцион на строительство жилого корпуса с пищеблоком в с. Водорацк ОГАУ СО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат» Барышского района Ульяновской области». Начальная цена контракта составляет 628 млн рублей.

В будущем социальном центре планируется создать около 150 новых рабочих мест, что позволит обеспечить порядка 270 человек необходимыми социальными услугами.

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Источник: ulpressa.ru

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