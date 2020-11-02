На сайте госзакупок проходит аукцион на строительство жилого корпуса с пищеблоком в с. Водорацк ОГАУ СО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат» Барышского района Ульяновской области». Начальная цена контракта составляет 628 млн рублей.

В будущем социальном центре планируется создать около 150 новых рабочих мест, что позволит обеспечить порядка 270 человек необходимыми социальными услугами.