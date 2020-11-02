Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и Министр промышленности и информатизации Китайской народной республики Сяо Яцин провели пятое заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности. Стороны подвели итоги деятельности рабочих групп Подкомиссии за прошедший год, а также определили приоритеты работы на ближайшее будущее.



Денис Мантуров отметил, что коронакризис стал мощным стресс-тестом как для отраслей промышленности обеих стран, так и для торгово-экономических отношений между Россией и Китаем.

Мы видим, что наши стратегические взгляды во многом совпадают. Что важно, есть обоюдный настрой на движение вперед, который пандемия лишь закрепила. Наши государства прошли экзамен на прочность отношений, оказывая друг другу гуманитарную помощь в самые непростые, первые недели распространения вируса

- отметил Денис Мантуров.



По словам главы Минпромторга России, темпы сокращения взаимной торговли пошли на спад. Тем не менее, за восемь месяцев 2020 года двусторонний товарооборот сократился на 7%, составив 65 млрд долл. США.

Основная причина отрицательной динамики – это уменьшение стоимостного объёма поставок российских углеводородов на 21%. Что касается промышленной продукции, то здесь мы удерживаем положительный темп по целому ряду позиций. В частности, поставки металлов из нашей страны в Китай выросли на 53%, а продукции химической промышленности – на 17%. В целом доля промышленной продукции в российско-китайской торговле увеличилась до 62%. Такие позитивные структурные изменения товарооборота – это хороший стимул, чтобы продолжать работу над созданием новых конкурентных продуктов

- прокомментировал Денис Мантуров.



Основное внимание в ходе мероприятия стороны уделили вопросам реализации флагманских проектов в сфере гражданского авиастроения – совместной разработке широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта и тяжёлого гражданского вертолёта. Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшей совместной работе по указанным проектам, а также готовность оперативно решать возникающие вопросы.

Кроме того, продолжается сотрудничество в автомобильной отрасли. Стороны отдельно упомянули проект компании Great Wall, реализуемый в Тульской области. Сейчас мощности площадки позволяют выпускать в год 80 тыс. автомобилей марки HAVAL. В рамках второго этапа этот объём будет практически удвоен.

Хотел бы в этой связи отметить что, несмотря на общее сокращение в 2020 году рынка автомобилей в России, продажи Great Wall у нас в стране выросли более чем в два раза. Устойчивые предпосылки для углубления локализации, роста производства и продаж компании на российском рынке, а также реализации экспортного потенциала формирует специальный инвестиционный контракт, который подписан совсем недавно

- отметил Денис Мантуров.



Глава Минпромторга России рассказал своему визави о представленной в этом году обновленной модели специнвестконтрактов и пригласил китайские компании рассмотреть возможность локализации своих производств в России с использованием этого взаимовыгодного инструмента. Большая часть изменений в СПИК 2.0, отметил Министр, инициирована непосредственно бизнесом, в том числе иностранным.

Кроме того, стороны обсудили текущее состояние сотрудничества в области медицинской и фармацевтической промышленности, а также перспективы расширения кооперации в области металлургии, в частности, в алюминиевой отрасли.