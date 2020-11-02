Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый и четвертый этапы реконструкции и строительства инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, расположенных на промышленной площадке в деревне Мендсары. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Компрессорная станция «Северная» входит в состав Северного линейно- производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Она обеспечивает транспортировку природного газа по магистральному газопроводу «Ленинград-Выборг-Госграница» и по газопроводам-отводам для бесперебойного снабжения потребителей Северо-Западного округа, в основном, Ленинградской области и Республики Финляндия.

Поэтапная реконструкция объектов станции проводится с целью увеличения мощности ее компрессорного цеха в связи с ростом потребления газа, а также для обеспечения его надежной и безопасной эксплуатации.

На первом этапе проектом, одобренным Санкт-Петербургским филиалом Главгосэкспертизы России, запланированы строительство пылеуловителя, блока фильтра-сепаратора, мачты-молниеотвода и самого молниеотвода, реконструкция диспетчерского пункта, емкостей сбора шлама и конденсата. На четвертом этапе на участке установят газоперекачивающий агрегат мощностью 5,5 МВт, блок подогрева газа, резервуар аварийного слива топлива, блок-бокс над артскважиной, заглубленный склад и другие необходимые объекты. Также реконструируют диспетчерский пункт и узел подключения.

Проектную документацию на первый и четвертый этапы работ подготовили в ОАО «Сибирский институт по проектированию предприятий транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов». Застройщик - ПАО «Газпром».

Фото: gazprom.ru