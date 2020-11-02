RusCable Review #58 - Электродельфин, Voltex, МФЭС,
2 ноября 2020, 13:45
Рубрика: Контракты
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый и четвертый этапы реконструкции и строительства инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, расположенных на промышленной площадке в деревне Мендсары. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.
Компрессорная станция «Северная» входит в состав Северного линейно- производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Она обеспечивает транспортировку природного газа по магистральному газопроводу «Ленинград-Выборг-Госграница» и по газопроводам-отводам для бесперебойного снабжения потребителей Северо-Западного округа, в основном, Ленинградской области и Республики Финляндия.
Поэтапная реконструкция объектов станции проводится с целью увеличения мощности ее компрессорного цеха в связи с ростом потребления газа, а также для обеспечения его надежной и безопасной эксплуатации.
На первом этапе проектом, одобренным Санкт-Петербургским филиалом Главгосэкспертизы России, запланированы строительство пылеуловителя, блока фильтра-сепаратора, мачты-молниеотвода и самого молниеотвода, реконструкция диспетчерского пункта, емкостей сбора шлама и конденсата. На четвертом этапе на участке установят газоперекачивающий агрегат мощностью 5,5 МВт, блок подогрева газа, резервуар аварийного слива топлива, блок-бокс над артскважиной, заглубленный склад и другие необходимые объекты. Также реконструируют диспетчерский пункт и узел подключения.
Проектную документацию на первый и четвертый этапы работ подготовили в ОАО «Сибирский институт по проектированию предприятий транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов». Застройщик - ПАО «Газпром».
Фото: gazprom.ru
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