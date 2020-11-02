 
Контракты

В Набережную Космонавтов в Саратове вложат почти 300 млн рублей

В Набережную Космонавтов в Саратове вложат почти 300 млн рублей

2 ноября 2020, 16:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 
Источник: РосТендер

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Администрация Саратова объявила тендер на благоустройство Набережной Космонавтов, сообщает RosTender.info.
Заявки от строительных организаций на участие в тендере принимают до 10 ноября, в этот же день конкурсная комиссия планирует назвать победителя. Максимальная цена контракта составляет 299,8 млн рублей.

Набережную приведут в порядок на участке от Бабушкиного взвоза до улицы Московской. Как ожидается, общественная зона отдыха откроется после благоустройства через год после начала работ.
Согласно материалам тендера, на набережной положат новое покрытие пешеходной зоны, создадут детские площадки, установят фонари, около 130 скамеек и столько же урн, а также несколько уличных столов. Вдоль пешеходной зоны посадят деревья, кустарники, цветы и газоны, зону насаждения оборудуют автоматическим поливом.

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Источник: РосТендер

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