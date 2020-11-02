Завод «Чувашкабель» является участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Под кураторством экспертов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) за полгода один сотрудник предприятия стал производить на 63% больше бортовых комбинированных кабелей – 4,9 километров проводов в месяц вместо 3 километров.

АО «Завод «Чувашкабель» – предприятие с более чем полувековой историей производства кабелей и проводов для промышленных нужд и наукоемких отраслей. Компания входит в тройку лидеров по производству бортовых, монтажных проводов и радиочастотных теплостойких кабелей. Завод – единственный производитель в стране ряда кабельных изделий, применяющихся в космической технике, миниатюрных кабелей управлений, хладностойких проводов для холодильной техники.

Предприятие вошло в число участников национального проекта в середине 2019 года. К реализации проекта на предприятии были подключены эксперты ФЦК. В качестве пилотного направления оптимизации производственных процессов был выбран поток изготовления бортовых комбинированных проводов, которые применяются в авиастроении. Ежегодно завод производит порядка 3200 километров этой продукции.

За время реализации проекта федеральные эксперты помогли предприятию на 22% снизить время производства проводов для авиастроения. Сейчас партия в 1,5 километра изготавливается за 39 дней, раньше с той же работой сотрудники предприятия справлялись за 50 дней.

Объем незавершенного производства – проводов на разной стадии готовности – снижено на 86% – с 2 263 до 320 километров. Кроме того, выросла производительность сотрудников цеха. На сегодняшний день один работник без увеличения рабочего времени производит на 63% больше бортовых комбинированных кабелей – 4,9 километров проводов в месяц вместо 3 километров. Важно отметить, что численность персонала на потоке не повышали, рабочие смены не вводили. Добиться увеличения выработки на предприятии смогли только за счет внутренних резервов и оптимизации производственных процессов. Кром того, нацпроект позволил не только нарастить объем производства, но повысить качество. За полгода объем бракованной продукции снизился на 50%.

За счет решения проблем и внедрения методов и инструментов бережливого производства были в полной мере достигнуты цели проекта, установленные на полгода. Следующие 2,5 года предприятия продолжит оптимизировать работу остальных цехов. Цель – добиться роста производительности труда до 30%. Опыт пилотного потока в ближайшее время будет тиражироваться на других участках производства.

При поддержке ФЦК 35 сотрудников предприятия прошли обучение основам бережливого производства. Кроме того, углубленное профильное обучение прошили два внутренних тренера завода, теперь эти специалисты продолжат обучать персонал. На сегодняшний день своими силами обучено более 30 человек, в том числе высший руководящий состав. В планах провести обучение всего персонала предприятия.

На сегодняшний день 34 компании Чувашской Республики внедряют инструменты бережливого производства в рамках национального проекта. К 2024 году их число вырастет до 60 региональных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики. Обучение основам бережливого производства пройдут свыше 530 сотрудников предприятий-участников национального проекта.

Напомним, национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.

Об ФЦК:

Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) – оператор национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Основная задача проекта – обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства.

Проект также призван определить интерес бизнеса к проблеме роста производительности труда, формированию продукта и рынка услуг по повышению производительности труда в РФ. К участию в проекте будет привлечено не менее 10 000 предприятий в 85 субъектах России. Инструментам бережливого производства будут обучены 79 500 сотрудников компаний.