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Для Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера построят новый корпус

Для Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера построят новый корпус

3 ноября 2020, 15:45
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: egrz.ru

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Автономное учреждение Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» рассмотрело проект строительства лечебно-диагностического корпуса для Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер - одно из ведущих лечебных учреждений юга России. В прошлом году диспансер вошел в число лауреатов Национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения Российской Федерации - 2019». В краевом клиническом онкологическом диспансере собран один из самых больших парков радиотерапевтической аппаратуры. Так, в отделении лучевой терапии онкодиспансера располагаются пять аппаратов, на каждом ежедневно проходят лечение до 250 человек. 

Строительство нового лечебно-диагностического корпуса проходит в ходе реализации национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями в Ставропольском крае». До конца 2024 года нацпроектом также предусмотрено переоснащение медучреждений, оказывающих помощь онкобольным, и открытие центров амбулаторной онкологической помощи.

Застройщик - Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края. Проектировщики - АО «Гипроздрав», ООО «АРГУС СГЦ».

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Источник: egrz.ru

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