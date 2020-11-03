Измерения в сфере госрегулирования объединят в единый перечень

С 2021 года ведомственные приказы, устанавливающие виды измерений и показатели их точности, которые контролируются государством, будут недействительны.

На замену им придет единый перечень измерений, полномочия по утверждению которого теперь переданы Правительству Российской Федерации. Закон о внесении изменений в статью 5 ФЗ «Об обеспечении единства измерений» подписан Президентом и вступил в силу 27 октября 2020 года. Проект закона разработан Минпромторгом России совместно с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины».

Утверждение Правительством Российской Федерации единого Перечня измерений вместо множества соответствующих ведомственных актов позволит повысить уровень унификации требований к измерениям и гармонизации их с международными требованиями, в том числе принятыми в рамках Евразийского экономического союза,

- отметил Алексей Беспрозванных, заместитель министра промышленности

и торговли Российской Федерации.



Прежде требования регулировались ведомственными документами, которые зачастую носили разрозненный характер, а иногда и просто не были приняты. Поэтому в рамках «регуляторной гильотины» было принято решение перейти к единому унифицированному перечню средств измерений, относящихся к сфере госрегулирования,

– отметил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.



Сейчас использование ведомственных перечней обязательно для всех испытательных лабораторий, предприятий и учреждений, чья деятельность связана с измерениями, которые регулируются государством. Среди таких, например – показатели загрязнения окружающей среды, масса и размеры товаров, поступающих в продажу.

Зачастую органы власти используют разные подходы к формированию отраслевого перечня, включая большое количество сопроводительной технической документации к нему. Это создает излишнюю нагрузку на бизнес, деятельность которого связана с периодическим выполнением таких обязательных процедур, как утверждение типа средств измерений, поверка СИ и внесение сведений о ее результатах в реестр Росстандарта (ФГИС «АРШИН»). Масштабы такой работы огромны. Для примера, еженедельно свыше тысячи организаций вносят в «АРШИН» более 1,5 млн записей о результатах поверки приборов.

По мнению Александра Кузина, директора ВНИИ метрологической службы Росстандарта, создание такого единого и унифицированного документа – хорошая новость для производителей и потребителей средств измерений.

В проект перечня вошли только актуальные требования из приказов отраслевых ведомств. Благодаря участию в его разработке крупного бизнеса, малых и средних предпринимателей на площадке РСПП, нам удалось исключить из перечня многие устаревшие положения,

- отметил Александр Кузин.



По новым правилам, все важнейшие измерения, затрагивающие права граждан и бизнеса, а также общественные интересы будут регулироваться на уровне правительства. Это создаст предсказуемую регуляторную среду и улучшит администрирование обязательных требований, в том числе в рамках метрологического надзора.

Ведомственное регулирование сохранится только в сферах обороны, использования атомной энергии, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах.