Специалисты компании отмечают рост спроса на автономное энергоснабжение. Предприятия разных направлений активно используют производительные и экономичные дизельные электростанции.

Спрос на автономные источники электроэнергии связан не только с отсутствием доступа к центральным сетям, но и стремлением предприятий снижать издержки по причине нестабильной подачи электроэнергии.

Оснащение предприятий автономными источниками электроэнергии

Любая деятельность требует использования электроэнергии, но получить доступ к электрическим сетям удается не всегда. К тому же центральные электросети нередко работают с перебоями, приводя к вынужденным простоям и значительным финансовым потерям.

Эти факторы повышают спрос на собственные источники электроэнергии. В «ЛитЭнерго» представлено оборудование, способнее обеспечить стабильной электроэнергией объект любого масштаба – дизельные электростанции мощностью до 100 кВт, контейнеры для ДЭС, газопоршневые электростанции и пр.

Применение автономных электростанций

Генераторы используют в качестве резервного или основного источника электричества в разных сферах:

нефтегазовая отрасль;

производство;

строительство;

сельское хозяйство.

Дизельные установки обслуживают ремонтные бригады, аварийные службы, удаленные производственные и промышленные площадки. Автономные источники энергии часто применяют телекоммуникационные компании. Представленный на сайте «ЛитЭнерго» каталог энергетического оборудования включает в себя решения для задач любой сложности, вплоть до энергоснабжения крупных производств.

Генераторы для обеспечения электроэнергией под любые задачи

Специалисты компании помогают подбирать оборудование, консультируют, рассказывают об особенностях той или иной системы, настраивают и подключают установки, берут их на комплексное обслуживание.

При выборе ДЭС российские предприятия отдают предпочтение производительным, экономичным в плане расхода топлива и надежным системам, готовым к интенсивной эксплуатации. Растет спрос на генераторы, соответствующие высоким экологическим стандартам (с низким уровнем выбросов в атмосферу).

Для обустройства автономного источника электроэнергии часто применяются контейнеры (и мини-контейнеры) – прочные и герметичные модули защищают оборудование от неблагоприятных погодных условий, упрощают монтаж и обслуживание дизельгенераторов, снижают уровень шума работающих систем. Благодаря взломостойкости контейнер препятствует хищению электростанций.

Подбирая оборудование в «ЛитЭнерго», предприятия полностью закрывают вопросы, связанные со стабильным доступом к автономной электроэнергии.