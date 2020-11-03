Проект модернизации железнодорожного вокзала "Краснодар -1", который является крупнейшим в городе, включен в инвестиционную программу ОАО "РЖД". На первые работы по реконструкции выделено около 8 млн рублей, написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, по итогам рабочей встречи с руководителем Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задориным

"Сегодня серьезной модернизации требует ж/д вокзал "Краснодар-1". Проект включен в инвестпрограмму РЖД. На первые работы выделено порядка 8 млн рублей", - написал Кондратьев.

Он уточнил, что также компания рассматривает возможность реконструкции вокзала в городе Тихорецк. Всего же за последние три года РЖД отремонтировали девять вокзалов в Краснодарском крае. Самый масштабный проект - в Сочи. Компания направила 130 млн рублей на обновление площади перед главным железнодорожным вокзалом.

Кроме того, Кондратьев отметил, что ОАО "РЖД" передало краю проектно-сметную документацию на строительство пяти автодорожных путепроводов - в Славянском, Новопокровском, Кореновском, Крымском, Белоглинском районах.

"Всего краю необходимо 16 путепроводов. Надеемся остальные проекты получить уже в 2021 году. Сегодня железнодорожные пути проходят через населенные пункты и препятствуют активной жизнедеятельности людей", - добавил глава региона.

Также губернатор отметил, что совместно с РЖД власти региона разработали дорожную карту проекта "Городская электричка", в рамках которого, запланирована реконструкция железнодорожных путей, расширение маршрутов пригородных поездов. Реализация проекта позволит частично снять проблему пробок и разгрузить дорожную сеть Краснодара.