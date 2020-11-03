Первый в России аукцион на право заключения договора по развитию территории бывшей промышленной зоны "Коровино" прошел в Москве, победителем стала компания АО "Интеко". Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В Москве состоялся первый в России аукцион на право заключения договора комплексного развития территории бывшей промзоны. Бывшая производственная площадка "Коровино" на севере столицы будет трансформирована в современный микрорайон с технологичным производством, комфортным жильем и социальной инфраструктурой. Победителем аукциона стала компания АО "Интеко", стоимость контракта на право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) составит 201,2 млн рублей", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В торгах участвовали пять претендентов. Стоимость договора по итогам аукциона выросла в девять раз с начальных 22 млн рублей. Организатором аукциона выступил департамент города Москвы по конкурентной политике.

По словам заммэра, победитель аукциона получил право реализовать проект комплексного развития промышленной территории общей площадью более 35 га. Объем частных вложений может составить порядка 40 млрд рублей, инвестор получит возможность возвести здесь объекты общественного и производственного назначения общей площадью свыше 615 тыс. кв. м, что позволит создать до 13 тыс. новых рабочих мест. Это уже второй договор о комплексном развитии территории, который мы заключаем в этом году. Механизм набирает популярность у инвесторов, с его помощью в городе может быть реорганизовано еще 1,9 тыс. га бывших промышленных территорий и создано около 500 тыс. рабочих мест.

"В течение шести месяцев у правообладателей земли была возможность договориться между собой и подать документы на реализацию проекта КРТ по собственной инициативе. Заявлений от них не поступало, в результате был объявлен аукцион. Торги показывали высокий интерес инвестиционного сообщества. В августе этого года город принял решение о реорганизации еще двух участков промзоны "Коровино", - цитирует пресс-служба слова главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.

По его словам, общий объем инвестиций по ним может составить еще около 15,7 млрд рублей. Эти зоны также могут быть выставлены на торги, но в следующем году. Уже в ближайшее время с победителем аукциона - компанией "Интеко" - и столичными властями будет заключен соответствующий договор.