Вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии En+ Group и оператор крупнейшего в России центра колокейшна майнинга криптовалют BitRiver создают совместное предприятие (СП) Bit+ для майнинга криптовалют с использованием возобновляемой энергии. Об этом говорится в сообщении группы.

Первым проектом СП стал запуск площадки на 10 МВт в непосредственной близости от центра обработки данных BitRiver в Братске Иркутской области. В планах - увеличить мощность объекта до 40 МВт. В рамках партнерства En+ Group обеспечит гарантированные поставки электричества площадке, а BitRiver займется ее операционным управлением.

Площадка состоит из мобильных платформ для майнинга (специально переоборудованных морских контейнеров, сопоставимых с полноценными майнинговыми центрами). В рамках первой фазы проекта запущены 14 платформ, каждая из которых вмещает 400 майнеров нового поколения S19 Pro (110 Th).

Представитель группы сообщил журналистам, что En+ финансирует 80% стоимости проекта, BitRiver - 20% и отвечает за строительство, управление и продажи.

En+ Group уже 3 года работает по направлению майнинговых Центров обработки данных (ЦОД). "Для энергетического сегмента En+ Group майнинг криптовалют и блокчейн майнинг - очень интересные сегодня тренды. Майнеры - новые крупные потребители электроэнергии, которые позволят нам диверсифицировать и расширить портфель клиентов", - сообщил журналистам представитель группы, отметив, что майнинговые фермы и ЦОД в настоящее время наиболее привлекательная форма конвертации электричества.

Подход En+ Group по развитию этого сегмента основан на трех составляющих: предоставление площадок с подведенной мощностью от 10-30 МВт до 100-120 МВт, продвижение программы Системного оператора по управлению спросом электроэнергии среди клиентов группы и соинвестирование в проекты ЦОД, как традиционные, так и майнинговые.

О компаниях

En+ Group объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов), и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн т (через контрольную долю в "Русале", крупнейшего в мире производителя алюминия за пределами Китая по объемам за 2019 год).

BitRiver, крупнейший оператор ЦОДов в России и СНГ, создана в 2017 году. Штаб-квартира компании расположена в Москве, официальные представительства компании находятся в Китае, Японии, ОАЭ и США. Дата-центры компании специализируются на размещении оборудования с высоким энергопотреблением. В настоящее время суммарная мощность ЦОДов BitRiver составляет 110 МВт, к концу 2021 года показатель достигнет уровня в 260 МВт. BitRiver сотрудничает с крупнейшими майнинг-пулами в мире: Binance, BTC.com.