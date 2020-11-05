Женщины в энергетике: представляем Ирину Давиденко (УрФУ)

Одна из авторов экспертно-диагностической системы по оценке создания электрооборудования, которая в 1990-е годы была внедрена на трети энергетических предприятий России, а также в Украине, Молдове и Латвии – Ирина Васильевна Давиденко.

Окончила с отличием вечерний радиотехнический факультет Уральского политехнического института, после чего стала преподавателем на кафедре «Автоматика и управление в техническом производстве».

В 1990-е годы с группой бывших сокурсников разрабатывала автоматизированные рабочие места (АРМ) для бухгалтерии, поликлиник, турагентств. Одной из значимых работ было создание АРМ диспетчерского отдела завода Электро-медицинской аппаратуры с оптимизацией распределения деталей и узлов по изделиям.

Самым сильным увлечением стала разработка экспертно-диагностической системы (ЭДИС) по оценке создания электрооборудования под наставничеством Комарова Вадима Ивановича. К концу 90-х ЭДИС под названием «Альбатрос» была внедрена примерно в трети энергопредприятий России, в Латвии, Украине и Молдове. Разработка отмечена золотой медалью «Уральских выставок», дипломом лауреата премии «За обустройство Земли Российской».

Ирина Давиденко – автор более 155 научных работ, 2 патентов и 3 авторских свидетельств на программное обеспечение, руководителем двух и исполнителем 4 НИР отраслевого значения, в том числе руководителем создания одного стандарта ПАО «Россети». Участник комитета D1 РНК СИГРЭ. Выступала с докладами на 12 зарубежных международных конференциях, в том числе на СИГРЭ-2018.

С 2008 года Ирина Васильевна профессор кафедры «Электрические машины». Является директором и учредителем предприятия «Энерго-Диагностика и Аналитика», занимающегося разработкой программного обеспечения в области технической диагностики и выполнением научно-технических работ.

Так сложилась жизнь, что приходилось все совмещать: работу с учебой, воспитание сыновей с написанием диссертаций и «отдыхом» на дачном участке, преподавание и командировки по внедрению ЭДИС, знания в области технического диагностирования и разработке систем искусственного интеллекта. Эта разнонаправленность и создает ощущение полноты жизни.

Источник: Инстаграм «Женщины в энергетике» РНК СИГРЭ