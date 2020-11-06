Итальянский производитель кабельных пластиков «Миксер» рад предложить вниманию производителей кабеля новый продукт 3RP421. Это кабельное заполнение для кабелей, работающих при экстремально низких температурах. Заполнение сохраняет гибкость при температуре до -50оС, растрескивания при этой температуре не происходит, и монтаж кабеля можно осуществлять при температуре -50оС.

Заполнение не содержит галогенов, является пожаробезопасным с кислородным индексов 35% и рекомендовано к применению в кабелях категории нг-HF, работающих при низких температурах.

Заполнение 3RP421 обладает прекрасной перерабатываемостью, экструдированнное заполнение допускает намотку на барабаны.

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