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Безгалогенное кабельное заполнение для арктических условий эксплуатации

Итальянский производитель кабельных пластиков «Миксер» рад предложить вниманию производителей кабеля новый продукт 3RP421. Это кабельное заполнение для кабелей, работающих при экстремально низких  температурах. Заполнение сохраняет гибкость при температуре до -50оС, растрескивания при этой температуре не происходит, и монтаж кабеля можно осуществлять при температуре -50оС.

Заполнение не содержит галогенов, является пожаробезопасным с кислородным индексов 35% и рекомендовано к применению в кабелях категории нг-HF, работающих при низких температурах.

Заполнение 3RP421 обладает прекрасной  перерабатываемостью, экструдированнное заполнение допускает намотку на барабаны.

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Источник: MIXER S.p.A.

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