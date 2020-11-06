Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Курскую область. Глава энергокомпании оценил итоги подготовки филиала «Курскэнерго» к осенне-зимнему периоду и проинспектировал ход реализации ключевых проектов программы цифровой трансформации. На совещании с руководством филиала Игорь Маковский обозначил первоочередные задачи на ближайшую перспективу.

В начале рабочей поездки генеральный директор «Россети Центр»заслушал доклад о результатах подготовки Курскэнерго к зимнему максимуму нагрузок. Все мероприятия выполнены своевременно и в полном объеме. Отремонтированы 766,5 км воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ, 347 питающих центров 0,4-110 кВ, расчищено свыше 780 га просек воздушных линий электропередачи. В полной готовности к работе в ОЗП находятся 84 бригады Курскэнерго в составе 415 человек и 132 единиц техники. Все бригады укомплектованы необходимыми инструментами инвентарем, экипировкой, средствами защиты. В их распоряжении находятся более 100 резервных источников энергоснабжения общей мощностью свыше 1,5 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи электроэнергии, в первую очередь социально значимым объектам регионов.

Игорь Маковский положительно оценил итоги работы филиала. «Перед нами стояла задача – несмотря ни на какие внешние обстоятельства, обеспечить своевременно и в полном объеме реализацию всех подготовительных мероприятий – и она была успешно решена. Несмотря на то, что значительная часть персонала была переведена на удаленный режим работы, в условиях ограничения межрегиональной логистики, а также возможностей наших партнеров и контрагентов – производителей работ и оборудования, мы сохранили весь технологический цикл и объемы ремонтной программы. Во взаимодействии с руководством региона и лично губернатором Романом Старовойтом, непосредственно с оперативным штабом нам удалось очень качественно организовать эту работу на территории области. 30 октября подготовка к зиме была полностью завершена. Сегодня электросетевой комплекс Курской области обладает серьезным запасом прочности для бесперебойной работы в самые холодные месяцы года», - подчеркнул Игорь Маковский.

Визит Игоря Маковского продолжился в Курском районе электрических сетей, где реализуется первый в регионе проект «Цифровой РЭС». Он предусматривает, в частности, внедрение системы распределенной автоматизации сети 0,4-10 кВ. Для ее построения на воздушных линиях Курского района уже установлено порядка 100 единиц высокотехнологичного цифрового оборудования. Создано 34 пункта высоковольтного учёта. Также в рамках проекта трансформаторные подстанции Курского района оснащаются интеллектуальными приборами технического учёта электроэнергии. На сегодня установлено уже более 700 таких «умных приборов».

Давая оценку реализации этого проекта, генеральный директор «Россети Центр» подчеркнул его значимость для региона и, в частности – для обеспечения его надежного электроснабжения. «Курский район играет важную роль в социально-экономическом развитии области, поэтому именно его мы выбрали для реализации первых проектов цифровой трансформации. На сегодня завершено уже 80% его мероприятий. И сегодня, в том числе благодаря обратной связи, мы уже видим эффекты. Повысилась управляемость электросетевыми объектами и скорость реагирования на нештатные ситуации. Снизились потери. Как результат – существенно улучшилась надежность и качество электроснабжения более 100 населенных пунктов Курского района, где проживает свыше 10 тысяч человек. Уже в обозримой перспективе, благодаря цифровым технологиям, мы сможем перейти от обнаружения и ликвидации технологических нарушений к их прогнозированию и предупреждению. Это будет большой шаг вперед», отметил Игорь Маковский.

Осмотрел глава «Россети Центр» и площадку Межрегионального центра управления сетями, которые создается в Курске, после чего провел рабочее совещание с руководством Курскэнерго. В ходе него Игорь Маковский сформулировал первоочередные задачи филиала на ближайшую перспективу. Помимо надежной работы в период ОЗП и дальнейшей опережающей реализации Программы цифровой трансформации, речь шла о развитии дополнительных сервисов. В частности – услуги «Наружное освещение». Как отметил Игорь Маковский, допуслуги – это не только дополнительный ресурс для компенсации естественных издержек компании, связанных с инфляционными процессами, но и возможность применить ее ресурсы и компетенции для создания комфортной и безопасной среды для жителей регионов.

«Наша задача - стать единым оператором по организации и обеспечению наружного освещения во всех регионах нашей деятельности. Для этого у нас есть все необходимое: квалифицированный персонал, спецтехника, материально-техническая база. И, наконец, успешный опыт реализации крупных проектов в этой сфере в разных регионах. Сегодня мы обслуживаем на территории Курской области более 20 процентов всех светильников. Цель – довести до 100 процентов. Все предпосылки для этого есть. Если организацией систем наружного освещения будет заниматься компания, которая в силу естественных преимуществ может делать это квалифицированно и качественно, то от этого выиграют в первую очередь потребители», - сказал в заключении глава «Россети Центр».

.