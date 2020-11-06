Журнал RusCable Insider #196
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6 ноября 2020, 15:08
Рубрика: Компании
Метки: SUPR, СУПР, PON, FTTX
Отрасль: Кабельная промышленность
Компания СУПР расширяет ассортимент волоконно-оптических кабелей линейкой FTTx. Оптическое волокно стандарта находится в центре кабеля. Два параллельных силовых элемента расположены с обеих сторон от волокна. В качестве силовых элементов используются два стеклопластиковых (или стальных) прутка. На оптический модуль и силовые элементы накладывается оболочка из негорючей композиции с низким дымовыделением (LSZH).
Также есть вариант исполнения с дополнительным вынесенным силовым элементом - стальным тросом.
Рекомендуемое применение
Кабель предназначен в первую очередь для применения в сетях PON/FTTx.
Может быть использован для внешней и внутренней прокладки. Кабель применяется внутри зданий и помещений, для воздушной подвески на опорах линий связи (за исключением опор высоковольтных линий электропередач), между зданиями и сооружениями, в тоннелях при вводе в здания, возможна прокладка в кабельных лотках или трубах. Также, допускается прокладка кабеля на наружном фасаде здания, в специальных трубах, коллекторах, кабельной канализации, в местах, не зараженных грызунами.
Основные преимущества данных кабелей – малый вес, простота в монтаже, доступная цена.
Данная конструкция оптимизирована для построения оптических сетей доступа и обеспечивает снижение капитальных затрат оператора, ускоряет строительство и обладает большой эксплуатационной надежностью.
Кабель поставляется на барабанах строительными длинами по 2км.
Конструкция кабелей FTTx
Основные технико-эксплуатационные характеристики кабелей FTTx
|
Характеристики оптоволокна
|
Волокно SM fibers acc. ITU-T G.657A1
|
Коэффициент затухания, дБ/км: - 1310нм/ - 1550нм
|
0,35/0,22
|
Массогабаритные и механические характеристики
|
Кабель оптический FTTx LSZH с двумя стальными прутками G.657.A1
|
Количество ОВ в кабеле, шт.
|
1, 2, 4
|
Масса кабеля, кг/км
|
10,0
|
Размеры кабеля, мм
|
2,0х3,0 (±0,1)
|
Диаметр стального прутка, мм
|
0,45
|
Растягивающая нагрузка краткосрочная/длительная, Н
|
80 / 40
|
Раздавливающая нагрузка, Н/100мм
|
500
|
Минимальный радиус изгиба, мм
|
15
|
Кабель оптический FTTx LSZH с двумя стеклопластиковыми прутками G.657.A1
|
Количество ОВ в кабеле, шт.
|
1, 2, 4
|
Масса кабеля, кг/км
|
8,5
|
Размеры кабеля, мм
|
2,0х3,0 (±0,1)
|
Диаметр стеклопластикового прутка, мм
|
0,5
|
Растягивающая нагрузка краткосрочная/длительная, Н
|
80 / 40
|
Раздавливающая нагрузка, Н/100мм
|
500
|
Минимальный радиус изгиба, мм
|
15
|
Кабель оптический FTTx LSZH с двумя стальными прутками и вынесенным силовым
|
Количество ОВ в кабеле, шт.
|
1, 2, 4
|
Масса кабеля, кг/км
|
13,5
|
Размеры кабеля, мм
|
2,0х5,0 (±0,1)
|
Диаметр стального прутка, мм
|
0,45
|
Диаметр вынесенного силового элемента, мм
|
1,0
|
Растягивающая нагрузка краткосрочная/длительная, Н
|
600 / 100
|
Раздавливающая нагрузка, Н/100мм
|
500
|
Минимальный радиус изгиба, мм
|
120
|
Кабель оптический FTTx LSZH с двумя стеклопластиковыми прутками 0,5мм и вынесенным силовым
|
Количество ОВ в кабеле, шт.
|
1, 2, 4
|
Масса кабеля, кг/км
|
11,9
|
Размеры кабеля, мм
|
2,0х5,0 (±0,1)
|
Диаметр стеклопластикового прутка, мм
|
0,5
|
Диаметр вынесенного силового элемента, мм
|
1,0
|
Растягивающая нагрузка краткосрочная/длительная, Н
|
600 / 100
|
Раздавливающая нагрузка, Н/100мм
|
500
|
Минимальный радиус изгиба, мм
|
120
|
Температурные характеристики
|
Диапазон рабочих температур, °С
|
-30°С - +70°С
|
Температура хранения, °С
|
-30°С - +70°С
|
Температура монтажа, °С
|
-10°С - +50°С
|
Цветовая идентификация оптических волокон
|
Волокно
|
1 (Blue)
|
2 (Orange)
|
3 (Green)
|
4 (Brown)
|
Цвет
|
|
|
|
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