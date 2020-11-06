Компания СУПР расширяет ассортимент волоконно-оптических кабелей линейкой FTTx. Оптическое волокно стандарта находится в центре кабеля. Два параллельных силовых элемента расположены с обеих сторон от волокна. В качестве силовых элементов используются два стеклопластиковых (или стальных) прутка. На оптический модуль и силовые элементы накладывается оболочка из негорючей композиции с низким дымовыделением (LSZH).

Также есть вариант исполнения с дополнительным вынесенным силовым элементом - стальным тросом.

Рекомендуемое применение

Кабель предназначен в первую очередь для применения в сетях PON/FTTx.

Может быть использован для внешней и внутренней прокладки. Кабель применяется внутри зданий и помещений, для воздушной подвески на опорах линий связи (за исключением опор высоковольтных линий электропередач), между зданиями и сооружениями, в тоннелях при вводе в здания, возможна прокладка в кабельных лотках или трубах. Также, допускается прокладка кабеля на наружном фасаде здания, в специальных трубах, коллекторах, кабельной канализации, в местах, не зараженных грызунами.

Основные преимущества данных кабелей – малый вес, простота в монтаже, доступная цена.

Данная конструкция оптимизирована для построения оптических сетей доступа и обеспечивает снижение капитальных затрат оператора, ускоряет строительство и обладает большой эксплуатационной надежностью.

Кабель поставляется на барабанах строительными длинами по 2км.

Конструкция кабелей FTTx

Основные технико-эксплуатационные характеристики кабелей FTTx

Характеристики оптоволокна Волокно SM fibers acc. ITU-T G.657A1 Коэффициент затухания, дБ/км: - 1310нм/ - 1550нм

Коэффициент хроматической дисперсии, пс/(нм км): - 1310нм/- 1550нм 0,35/0,22

3,5/18 Массогабаритные и механические характеристики Кабель оптический FTTx LSZH с двумя стальными прутками G.657.A1 Количество ОВ в кабеле, шт. 1, 2, 4 Масса кабеля, кг/км 10,0 Размеры кабеля, мм 2,0х3,0 (±0,1) Диаметр стального прутка, мм 0,45 Растягивающая нагрузка краткосрочная/длительная, Н 80 / 40 Раздавливающая нагрузка, Н/100мм 500 Минимальный радиус изгиба, мм 15 Кабель оптический FTTx LSZH с двумя стеклопластиковыми прутками G.657.A1 Количество ОВ в кабеле, шт. 1, 2, 4 Масса кабеля, кг/км 8,5 Размеры кабеля, мм 2,0х3,0 (±0,1) Диаметр стеклопластикового прутка, мм 0,5 Растягивающая нагрузка краткосрочная/длительная, Н 80 / 40 Раздавливающая нагрузка, Н/100мм 500 Минимальный радиус изгиба, мм 15 Кабель оптический FTTx LSZH с двумя стальными прутками и вынесенным силовым

элементом сталь G.657.A1 Количество ОВ в кабеле, шт. 1, 2, 4 Масса кабеля, кг/км 13,5 Размеры кабеля, мм 2,0х5,0 (±0,1) Диаметр стального прутка, мм 0,45 Диаметр вынесенного силового элемента, мм 1,0 Растягивающая нагрузка краткосрочная/длительная, Н 600 / 100 Раздавливающая нагрузка, Н/100мм 500 Минимальный радиус изгиба, мм 120 Кабель оптический FTTx LSZH с двумя стеклопластиковыми прутками 0,5мм и вынесенным силовым

элементом сталь G.657.A1 Количество ОВ в кабеле, шт. 1, 2, 4 Масса кабеля, кг/км 11,9 Размеры кабеля, мм 2,0х5,0 (±0,1) Диаметр стеклопластикового прутка, мм 0,5 Диаметр вынесенного силового элемента, мм 1,0 Растягивающая нагрузка краткосрочная/длительная, Н 600 / 100 Раздавливающая нагрузка, Н/100мм 500 Минимальный радиус изгиба, мм 120 Температурные характеристики Диапазон рабочих температур, °С -30°С - +70°С Температура хранения, °С -30°С - +70°С Температура монтажа, °С -10°С - +50°С Цветовая идентификация оптических волокон Волокно 1 (Blue) 2 (Orange) 3 (Green) 4 (Brown) Цвет

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