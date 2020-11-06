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Новая модель волоконно-оптического кабеля SUPR для сетей PON/FTTX

Новая модель волоконно-оптического кабеля SUPR для сетей PON/FTTX

6 ноября 2020, 15:08
Рубрика: Компании
Метки: SUPR, СУПР, PON, FTTX
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО СУПР

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Новости компании

Компания СУПР расширяет ассортимент волоконно-оптических кабелей линейкой FTTx. Оптическое волокно стандарта находится в центре кабеля. Два параллельных силовых элемента расположены с обеих сторон от волокна. В качестве силовых элементов используются два стеклопластиковых (или стальных) прутка. На оптический модуль и силовые элементы накладывается оболочка из негорючей композиции с низким дымовыделением (LSZH).

Также есть вариант исполнения с дополнительным вынесенным силовым элементом - стальным тросом.

Рекомендуемое применение

Кабель предназначен в первую очередь для применения в сетях PON/FTTx.
Может быть использован для внешней и внутренней прокладки. Кабель применяется внутри зданий и помещений, для воздушной подвески на опорах линий связи (за исключением опор высоковольтных линий электропередач), между зданиями и сооружениями, в тоннелях при вводе в здания, возможна прокладка в кабельных лотках или трубах. Также, допускается прокладка кабеля на наружном фасаде здания, в специальных трубах, коллекторах, кабельной канализации, в местах, не зараженных грызунами.

Основные преимущества данных кабелей – малый вес, простота в монтаже, доступная цена.

Данная конструкция оптимизирована для построения оптических сетей доступа и обеспечивает снижение капитальных затрат оператора, ускоряет строительство и обладает большой эксплуатационной надежностью.
Кабель поставляется на барабанах строительными длинами по 2км.

Конструкция кабелей FTTx

 

Основные технико-эксплуатационные характеристики кабелей FTTx

Характеристики оптоволокна

Волокно SM fibers acc. ITU-T G.657A1

Коэффициент затухания, дБ/км: - 1310нм/ - 1550нм
Коэффициент хроматической дисперсии, пс/(нм км): - 1310нм/- 1550нм

0,35/0,22
3,5/18

Массогабаритные и механические характеристики

Кабель оптический FTTx LSZH с двумя стальными прутками G.657.A1

Количество ОВ в кабеле, шт.

1, 2, 4

Масса кабеля, кг/км

10,0

Размеры кабеля, мм

2,0х3,0 (±0,1)

Диаметр стального прутка, мм

0,45

Растягивающая нагрузка краткосрочная/длительная, Н

80 / 40

Раздавливающая нагрузка, Н/100мм

500

Минимальный радиус изгиба, мм

15

Кабель оптический FTTx LSZH с двумя стеклопластиковыми прутками G.657.A1

Количество ОВ в кабеле, шт.

1, 2, 4

Масса кабеля, кг/км

8,5

Размеры кабеля, мм

2,0х3,0 (±0,1)

Диаметр стеклопластикового прутка, мм

0,5

Растягивающая нагрузка краткосрочная/длительная, Н

80 / 40

Раздавливающая нагрузка, Н/100мм

500

Минимальный радиус изгиба, мм

15

Кабель оптический FTTx LSZH с двумя стальными прутками и вынесенным силовым
элементом сталь G.657.A1

Количество ОВ в кабеле, шт.

1, 2, 4

Масса кабеля, кг/км

13,5

Размеры кабеля, мм

2,0х5,0 (±0,1)

Диаметр стального прутка, мм

0,45

Диаметр вынесенного силового элемента, мм

1,0

Растягивающая нагрузка краткосрочная/длительная, Н

600 / 100

Раздавливающая нагрузка, Н/100мм

500

Минимальный радиус изгиба, мм

120

Кабель оптический FTTx LSZH с двумя стеклопластиковыми прутками 0,5мм и вынесенным силовым
элементом сталь G.657.A1

Количество ОВ в кабеле, шт.

1, 2, 4

Масса кабеля, кг/км

11,9

Размеры кабеля, мм

2,0х5,0 (±0,1)

Диаметр стеклопластикового прутка, мм

0,5

Диаметр вынесенного силового элемента, мм

1,0

Растягивающая нагрузка краткосрочная/длительная, Н

600 / 100

Раздавливающая нагрузка, Н/100мм

500

Минимальный радиус изгиба, мм

120

Температурные характеристики

Диапазон рабочих температур, °С

-30°С  -  +70°С

Температура хранения, °С

-30°С  -  +70°С

Температура монтажа, °С

-10°С  -  +50°С

Цветовая идентификация оптических волокон

Волокно

1 (Blue)

2 (Orange)

3 (Green)

4 (Brown)

Цвет

 

 

 

 
           

 

По вопросам приобретения обращайтесь:
в офис компании
Телефон/факс:+7 495 649 6845
info@supr.ru или к одному из партнеров компании

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Источник: ООО СУПР

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