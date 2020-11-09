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Для студентов Ульяновского государственного университета построят новый кампус

Для студентов Ульяновского государственного университета построят новый кампус

9 ноября 2020, 16:45
Рубрика: Контракты
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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Самарский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство общежития для студентов ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Ульяновский государственный университет, основанный в 1988 году как филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. При поддержке МГУ здесь был сформирован высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав университета, в который вошли ведущие ученые из вузов России и СНГ. Самостоятельность университет получил в 1996 году.

В 2017 году Ульяновский государственный университет был признан Опорным вузом Ульяновской области. Сегодня УлГУ – это современный научно-образовательный комплекс с хорошо развитой инфраструктурой, необходимой для проведения научно-инновационных исследований и подготовки кадров высшей квалификации. В состав университетского комплекса, занимающего более 75 га, входят учебные корпуса, спортивные сооружения закрытого и открытого типа, медицинские базы, административные и вспомогательные здания, а также санаторно-оздоровительные объекты.

Общежитие на 820 мест, проект которого одобрили эксперты Самарского филиала Главгосэкспертизы России, построят в Железнодорожном районе Ульяновска. Проектной документацией предусмотрено возведение самого здания общежития, сооружение трансформаторной подстанции, устройство баскетбольной и теннисной площадок и площадки для игры в бадминтон. На прилегающей территории также оборудуют автостоянки и велопарковки.

Общежитие представляет собой односекционное тринадцатиэтажное здание коридорного типа, конструктивно разделенное на два блока. На первом этаже разместят пожарно-диспетчерский пост, универсальный зал на 60 человек, кабинеты охраны, дежурного воспитателя, завхоза, коменданта и сотрудника миграционной службы, медицинский пункт, технические и санитарные помещения. Также на первом этаже общежития обустроят жилые ячейки для проживания людей с ограниченными физическими возможностями.

На остальных этажах обоих блоков оборудуют по восемь жилых ячеек, каждая из которых оборудована санузлами и душевыми. Для части жилых блоков запланировано устройство кухонь-ниш, для остальных – общие кухонные помещения. В состав помещений общего пользования, предназначенных для проживающих на каждом этаже, входят постирочная, гладильная и комната уборочного инвентаря.

Проектная документация разработана ООО «Симбирскпроект». Застройщик – ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет».

Фото: pinterest.com

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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