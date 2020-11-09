НПП «Алмаз» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) станет первым резидентом особой экономической зоны в Саратовской области. Предприятие планирует инвестировать 300 млн рублей в запуск на территории ОЭЗ производства инновационных продуктов в области освоения космического пространства и комплексных систем безопасности инфраструктурных объектов.

Решение о реализации инвестиционного проекта НПП «Алмаз» в качестве резидента ОЭЗ было принято в ходе заседания Экспертного совета особой экономической зоны Саратовской области, которое прошло в формате видеоконференцсвязи. В обсуждении приняли участие министр экономического развития области Юлия Швакова, директор регионального Фонда развития промышленности Марина Крупчак, генеральный директор АО «УК ОЭЗ «Исток» Мария Чекаданова, а также представители отраслевых органов власти.

«С момента создания особой экономической зоной в мае текущего года мы проделали большой объем работы. Заключены соглашения об управлении особой экономической зоной с федеральным Министерством экономического развития, также нам передано полномочие о заключении соглашений по осуществлению деятельности на территории особой экономической зоны и контроля за ее исполнением, присвоению статуса резидента и целый ряд других функций», - отметила министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова.

По итогам реализации инвестиционных проектов на территории ОЭЗ в течении 10 лет НПП «Алмаз» планирует получить суммарную выручку - более 15 млрд рублей, чистую прибыль - около 800 млн рублей, произвести налоговые отчисления на сумму 453 млн рублей и создать более 60 новых рабочих мест.

«Наше предприятие уже 2 года работает в направлении импортозамещения космических изделий. Суммарно за это время в разработку и подготовку производства привлечено около 2 млрд. рублей. Из них на территории ОЭЗ мы планируем инвестировать порядка 300 млн. рублей», - пояснил генеральный директор НПП «Алмаз» Михаил Апин.

НПП «Алмаз» разработано 36 типов ЛБВ для космоса, изготовлено и поставлено более 1500 штук, суммарная наработка в космосе - более 36 000 000 часов.