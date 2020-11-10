 
Происшествия

В Краснодаре злоумышленники похитили 600 метров кабеля

В Краснодаре злоумышленники похитили 600 метров кабеля

10 ноября 2020, 13:15
Рубрика: Происшествия
Метки: КРАЖИ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: livekuban.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
307

Полицейские Прикубанского округа задержали двух воров-рецидивистов: ранее судимого за кражу 24-летнего ростовчанина и судимого за грабеж 28-летнего жителя Крыма. В городское управление МВД России с заявлением о краже обратились представители управляющих компаний многоквартирных домов,  расположенных на улицах Академика Лукьяненко и Совхозной. Ими был обнаружен взлом замков дверей верхних технических этажей, через которые неизвестные с крыш зданий похитили 600 метров медного кабеля. Нанесенный ущерб оценивается в 700 тысяч рублей.

Подозреваемых полицейские обнаружили в арендуемом ими доме на улице Малой. В отделе полиции злоумышленники рассказали, что весь украденный кабель они сдали в пункт приема металла, получив за него 100 тысяч рублей. Оказалось, что задержанные были также причастны к попытке аналогичной кражи на улице Совхозной, где ущерб мог бы составить еще более 100 тысяч рублей. Но преступление сорвалось. За кражу двое гостей Кубани пойдут под суд. В наказание они могут лишиться свободы на срок до шести лет, сообщает прес-служба регионального управления МВД России.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: livekuban.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Происшествия
Энергосбыт Волга предупреждает жителей Владимирской области о новом виде обмана с электричеством
Несогласованные работы стали причиной повреждения высоковольтной кабельной линии в Сочи
Краснодарские энергетики оперативно восстановили электроснабжение, нарушенное сторонней спецтехникой
В Свободном энергетики оперативно восстановляли работу линии, поврежденной грузовым автомобилем
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable Live
+