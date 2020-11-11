Объявлены победители Всероссийской премии "МедиаТЭК-2020"

На федеральный тур МедиаТЭК-2020 поступило 586 заявок из 61 региона России.

Лидерами по количеству заявок в финале по итогам проведения региональных туров стали Ханты-Мансийский автономный округ (23 заявки), Краснодарский край (20 заявок) Ямало-Ненецкий автономный округ (18 заявок), Иркутская и Ленинградская область (по 16 заявок).

Проекты победителей

Среди компаний самыми активными стали подразделения ПАО «Газпром», ПАО «РусГидро» и ПАО «Россети».

Самой многочисленной номинацией уже традиционно оказалась «Социальная и экологическая инициатива» среди категории «Пресс-службы региональных компаний ТЭК», подано 85 заявок, а среди «Пресс-служб федеральных и межрегиональных компаний ТЭК» - 68.

В связи с празднованием в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и большим количеством заявок по данной теме – 65 конкурсных работ, Экспертный Совет «МедиаТЭК» принял решение определить дополнительную номинацию «75 лет Победы». В том числе, за масштабную работу по сохранению исторической памяти народа специальными призами отмечены АО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания" и ПАО «Транснефть».

Также в связи с высоким качеством конкурсных работ было принято решение на федеральном уровне разделить номинацию «Лучшая пресс-служба» на две: «Лучшая пресс-служба среди федеральных компаний ТЭК» и «Лучшая пресс-служба среди межрегиональных компаний ТЭК».

Лучшей пресс-службой среди федеральных компаний ТЭК в 2020 году стала компания ПАО «РусГидро», среди межрегиональных - ООО «Сибирская генерирующая компания», а среди региональных компаний - ПАО «Мосэнерго».

Традиционно Экспертный Совет отметил ряд конкурсных работ Специальным призом.

В 2020 году в рамках председательства России в межгосударственном объединение БРИКС в конкурсе «МедиаТЭК» введена специальная номинация «ТЭК в фокусе стран БРИКС». Победителем стало МИА «Россия сегодня».

Федеральный оргкомитет премии «МедиаТЭК» выражает признательность всем участникам конкурса и региональным органам власти, которые организовали отборочные туры. Все работы победителей будут опубликованы на сайте конкурса в течение 10-11 ноября в разделе «Победители-2020». Приглашаем всех ознакомиться, чтобы иметь возможность изучать лучшие практики в области отраслевой журналистики и корпоративных коммуникаций с общественностью.

Церемония награждения победителей состоится в декабре текущего года. О точной дате и формате проведения будет сообщено позднее с учетом эпидемиологической ситуации.