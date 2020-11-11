Российская «Зарубежнефть» заинтересована в поиске нефтяных проектов для инвестироования в Республике Казахстан, в том числе в сотрудничестве с «КазМунайГазом». Об этом сообщил директор Департамента международного сотрудничества Алексей Господарёв по итогам участия в заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан по вопросам ТЭК.

Заседание МПК прошло под сопредседательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и Первого заместителя премьер-министра - Министра финансов Республики Казахстан Алихан Смаилова. По итогам, в частности, было отмечено успешное взаимодействие России и Казахстана в нефтегазовой области и в сфере электроэнергетики.