Сергей Романов, коммерческий директор “Людиновокабель”
Инновационная кабельная продукция от завода "Людиновокабель"
11 ноября 2020, 15:30
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ЗАРУБЕЖНЕФТЬ, КАЗАХСТАН
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Российская «Зарубежнефть» заинтересована в поиске нефтяных проектов для инвестироования в Республике Казахстан, в том числе в сотрудничестве с «КазМунайГазом». Об этом сообщил директор Департамента международного сотрудничества Алексей Господарёв по итогам участия в заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан по вопросам ТЭК.
Заседание МПК прошло под сопредседательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и Первого заместителя премьер-министра - Министра финансов Республики Казахстан Алихан Смаилова. По итогам, в частности, было отмечено успешное взаимодействие России и Казахстана в нефтегазовой области и в сфере электроэнергетики.
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