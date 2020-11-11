В Нижнем Новгороде построят канатную дорогу к трамплину К-60

К новому трамплину К-60 на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде можно будет подняться с помощью канатной дороги, сообщает RosTender.info. В настоящее время правительство Нижегородской области ищет подрядчика для проектирования и строительства пассажирской подвесной канатной дороги. С победителем тендера готовы заключить контракт на 159,2 млн рублей, средства поступят из областного бюджета. Заявки от участников тендера принимают до 2 декабря, 8 декабря назовут победителя.

Строительство будет вестись на Сенной площади, между парком Победы и Вознесенским Печерским монастырем и на набережная Гребного канала. Подрядчик должен будет ввести дорогу в строй через 8 месяцев после заключения контракта.

Устройство канатной дороги является одним из этапов создания в Нижнем Новгороде регионального тренировочного центра. Трамплин К-60, введенный в строй весной этого года, также входит в состав центра. Строительство канатной дороги внесено в перечень мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться летом 2021 года.

